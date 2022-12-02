Ekmekçi: Seçim biter bitmez bizi nelerin beklediğini unutmayın

YAPANIN YANINA KAR KALIYOR YA… ÇALAN BİR DAHA ÇALIYOR, YALAN SÖYLEYEN BEŞ YALAN DAHA SÖYLÜYOR

YALAN VE TALANI DURDURAN SEÇİM YASAKLARIDIR. SEÇİM BİTER BİTMEZ BİZİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ UNUTMAYIN

Son derece verimsiz, vasat, toplumun sorunlarına çare üretilmeyen, pahalılığın arttığı, insanımızın fakirleştiği bir haftayı daha geride bıraktık. Ne var elde? Koskocaman bir hiç…

Bu ülke kim ne derse desin, kurumları ile birlikte çökmüştür. Verimlilik tartışılmıyor bile… Hizmet etmek kimsenin umurunda dahi değil. Belediye seçimleri gelir geçer. Çok çok çöpümüz toplanmaz. Zaten suyumuzu Türkiye veriyor. Ama çöken bu kamu canımızı daha çok yakacak

Hayatın her alanında devam eden bu çöküş, vatandaşın da canını yakıyor. Bu ülkenin onlarca yıllık tecrübesi ile ayağa kalkan kurumlar bugün bir bir diz çökmekte. “Yetiş ya anavatan” demekten başka bir şey bilmeyenler ise, bu çöküşü milliyetçilik söylemleri ile normalleştirmekte

“Biz” olamadık. Bu insan deryasında, iktidardan başka bir şey düşünmeyenlerin en büyük kazanımı ise, “Nasıl olsa bir şey olmaz” rahatlığı. E olmuyor. Çalan bir daha çalıyor, yalan söyleyen hiç çekinmeden beş yalan daha söylüyor. Neden söylemesin ki?

Bu nedenle diyorum her zaman… Tam demokrasi. Bu ülke hızla, tüm kurumları ile bir bir ayağa kalkmazsa, biz daha çok başımızı dağa taşa vurmaya devam edeceğiz. Geleceğe ise koca bir enkaz, ayrılığı körükleyen insanlar, hiç kimseyi beğenmeyen bir kitle kalacak

Vakıflar İdaresi yönetim kurulu nasıl oluştu bir bakın? Vakıflar Bankası’nda ne yağış ak istendi bir bakın. Din İşleri Başkanlığı’ndaki adamcılık ne aşamaya geldi bir bakın. Din adamlarını bile bölüp, siyasete alet edenlerle bu ülkenin gideceği yer bellidir

Şimdi seçim yasakları geldi ya… Ortalık süt liman. E unuttuk mu? Asla. Seçim biter bitmez bu karanlık işler kaldığı yerden devam edecek. Durmayacaklar. Yalan da talan da, hırsızlık ve yolsuzluk da seçim yasakları biter bitmez devam edecek. Geleceğe ise kocaman bir enkaz kalacak

Bu kötü yönetim nedeniyle enflasyon devam edecek. Tükettiğimiz her ürün artık daha da pahalı; aldığımız her hizmet artık daha kalitesiz. Olduğu yere çöken bu kötü yapı, geçmişin emanetiydi, ama geleceğe koca bir enkaz bırakmakta kararlı bir yönetim kütlesi var

İnanın bana, yerel seçim “çok partizanlar” dışında kimsenin umurunda değil. Geçim gerçekten çok zor bir noktada, evlerde yangın, mutfaklar tam takır kuru bakır… bu ülke 5-10 zengin, 8-10 bin de alım gücü yüksek insandan ibaret değildir

Hani hep bana diyorsunuz ya; “bazen de güzel olaylar anlat”… Sizce bu haftanın en güzel olayı nedir?

Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

Günaydın

Bu habere tepkiniz:



02/12/2022 08:28