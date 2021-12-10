Ekmekci: Seçime giderken hükümet ekonomiyi hepten unuttu

Seçime giderken hükümet ekonomiyi hepten unuttu. Kamunun hiçbir mekanizması toplumun alım gücünü yükseltmeye yönelik tek bir adım atmıyor. Meclis toplandı, gündeme gelen tek yasa çalışanın maaşını düşürecek, vergisini yükseltecek önlemler

Bu ülkede kaynak vardır. Kaynak, kamu maliyesindeki israftadır. Kaynak verimsiz yapının içerisindedir. Kaynak mali disiplin politikalarındadır. Siz hem kamunun hiçbir alanına ellemeyeceksiniz, hem dar gelirlinin boğazını sıkmaya devam edeceksiniz. Oldu canım…

Hiçbir alanda doğru vergilendirme yokken, halen asgari ücretliden, dar gelirliden ne koparırız derdinde olanlar, “uçuk seçim vaatleri” ile de ülkeyi düzlüğe çıkarmaktan bahsediyorlar. Halen daha BU “UÇUK YALANANLARA” İNANA “FAKİRLER” GÖRMEK insanı düşündürüyor

CTP de kendini sorgulamalı, TDP’de, seçime katılacak 50 kişi dahi bulamayan küçük sol partiler de… En çok da CTP. Neden işçi kitleleri, “kendilerini üzüm gibi sıkan UBP’nin peşinden koşuyor” da, “Emeğin kitle partisi” bünyesinde emekçi yok, emekçi kitleleri yok?

Değişim. Sihirli sözcük buradadır. İnsanlara halen olmayan kamu kaynakları üzerinden vaatler veren, istihdam, kredi, arazi, tapu vaadi ile peşine takan UBP… İş dünyasını vergi afları ile peşine takan UBP. Türkiye’yi “hamasi söylemlerle peşine takan” UBP

O zaman, geriye iki şey kalıyor. Ya, UBP benzeri söylemlerle, “aman kitleler ürkmesin” diyeceksiniz, ya da her alanda değişimi anlatarak, savunarak, samimiyetle doğru yolu göstereceksiniz. Maalesef siyasi partilerin tamamının yolu, ilk yol. “Oy alalım da sonra doğruyu yaparız…”

Bu ülkede zümresel çıkarlarla, meslekler arasında da iş dünyası içerisinde de statükolar oluştu. Buna ellemeyecekseniz, iktidara da talip olmayacaksınız. Doktorun da, öğretmenin de, iş insanının da rahatı biraz kaçarsa kaçacak. Ama yerine “adil bir düzen” inşa edilecekse… Değer

Yıllardır yapılması gereken belli. Verimsiz kamu kuruluşlarında ya verimi, üretimi sağlayacaksınız ya da özelleştireceksiniz. Bizde, özelleştirme olmadığı gibi, özerkleştirme de yok. Her kurumda kırılan kırıldığı yerde, dökülen döküldüğü yerde kalıyor. Geriye kalan aha bu ülke

UBP, yukarıda saydığım “değişim, mali disiplin, verimli kamu düzeni” gibi alanlarda adım atmayacak. Ama yine oyları toplamaya devam edecek. “Bu halka müstahaktır” deme kolaycılığına kaçılmadan, değişim ve faydaları bu halka anlatılmalı

Ha, olacak mı? Hayır. “Oy alalım da doğruyu sonra yaparız” mantığı ile geldiğimiz nokta ortada. Değişim zordur. Kırar, döker. Ama değişmeden de bu ülkenin nereye gittiği ortada. Kıb- Tek’e elleme, TÜK’e elleme, SÜTEK’e elleme, CYPFRUVEX’e elleme, sonra verim bekle

Özel sektör de böyle böyle batıyor. Ürteim, büyük şirketlerin tekeline terk ediliyor, ara üretim yapan, KOBİ, aile üretim merkezleri batıyor. Onlara tek öneriler, “borcu borçla kapa”, ama gelecek de karanlık. Bu kısır döngüyü kırmak gerekiyor. O zaman herkes doğruları anlatacak

Güne, gündeme, memlekete dair ne varsa konuşmaya, tartışmaya, önermeye, gerekirse kalp kırmaya devam edeceğiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.

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10/12/2021 08:42