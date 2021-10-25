Ekmekçi: Sektör Sektör; İşletme İşletme Çöküyoruz

Ortaya çıkan görüntüler; sonrasında yaşananlar, öncesinde yaşandıklarını öğrendiklerimiz… Mahkeme, polis derken… UBP kurultay öncesinde yine hengame, yine belden altı vurmalar, yine yaralanan demokrasi.

Sterlin 13… Dolar 10… Euro 11… Kira mı ödeyeceksin? Üretim mi yapacaksın? Perakendecilik mi yapacaksın? Ücret mi ödeyeceksin? İstihdam mı yapacaksın? Vergi mi vereceksin? İşletme giderlerini mi karşılayacaksın? İnsanımız sorunları ile baş başa…

Benzin zam bekliyor. Mazot zam bekliyor… Gaz zam bekliyor. Elektrik zam bekliyor. Döviz arttıkça da bu ürünler peşi sıra zam beklemeye devam edecek. Bulduğumuz formüle bak: Piyasaya yeni oyuncular. Ne ark edecek ki? Bu kez 3 firma kendi karı için kavga edecek

Mevcut gidişe çare bulmanın tek yolu; ülkeyi, yönetenlerin ülke sorunlarına konsantre olmasıdır. Olmadılar, olamadılar. Şahsi ikbal peşinde koştular, kendilerini düşündüler. Geldiğimiz nokta burasıdır. Toplumsal iflas, toplumsal çöküş

Bu ülke insanının altından kalkamayacağı bir yük bu. Türkiye de yok. Şu an yapayalnızız. AB zaten yok… ABD sadece bölgede çıkarı varsa var. Nasıl altından kalkacağız bu yükün? Bu beceriksiz, kendinden başka kimseyi, ailesini bile düşünmeyenlerle mi?

Önce sektör sektör çöktük; insanları işsiz kaldı, ya da yarım maaşa talim etmek zorunda kaldı. Şimdi işletme işletme çöküşler başladı. Herkesin hayatı altı üst oldu; iktidar siyasetçilerinin hariç. Bir onların istikrarlı iktidar kavgası bitmedi. Altında kalan ise halk oldu. Bir bir çöküyoruz

Vaka sayısında yüzde 4 bir düşüş yaşadık. Yerel vaka yüzde 12 azaldı bir haftada. Buna karşın 3 vatandaşımızı da Coronavirüs nedeniyle kaybettik. 0- 9 yaş arası 83, 10- 19 yaş arası ise 95 okul çağındaki insanımız bu hafta da virüsten korunamadı

8.45’de yayındayız. Hem memleketi anlatacağız, hem Covid 19’daki son rakamları. Patlayan video skandalının etrafında gelişen her şeyi konuşacağız, kırılmaca, darılmaca yok. Nasıl ortaya çıktı, neden kullanıldı? Hepsini detay detay öğreneceksiniz. Bekleriz.

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25/10/2021 08:32