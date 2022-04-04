Ekmekçi: Siyasi kavgalar, entrikalar, adamcılık devam ediyor

Bizi kandırıyorlar. Resmen. Söylenenlerle, yapılanlar tutmuyor. Bir taraftan mikrofon karşısında, başka, ama bakanlar kurulunda da başka kararlar açıklanıyor, alınıyor. “Bize zaman verin, ekonomi düzelecek” diyenler, kamu kaynaklarını har vurup harman savuruyor

Daha ne kadar bayağılaşabilir atamalar? Belli ki, gizli bir el, bir dönemin “cici çocuklarını” sıtır etme talimatı vermiş, Başbakan ve kabinesi de “uslu çocuk” olma adına önceliği bu işlere veriyor. Yoksa, neden memleket yanarken, “Ne olacak bu Hasancık, ne olacak bu Mesutçuk” derdine düşülsün ki…

Başbakan, eylem yapan TDP’li gençleri çadırda ziyaret etmiş. Bir şirin hareketler, bir şirin haller. E, Başbakanlık binasında, bu absürt atamalara onay verirken, o gençlerin hakkını yemediniz mi sayın Başbakan? Bu nasıl bir soğukkanlılık? Bu ne naiflik?

Demem o ki; bu işler hep böyle. Değişmedi, korkarım da değişmeyecek. Sorunları belli kan ülkede, çare üretmesi gerekenler, sorunlara yeni sorunlar eklemekle meşgul. Altından kalkması mümkün olmayan insanımıza da yeni dertler eklemekten çekinmiyorlar

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis aritmetiği nedeniyle şu anda ülkenin en güçlü siyasi figürü. Başka Başbakan çıkması mümkün değil. Bu rahatlık değil sorumluluk yüklemeli. Görüyorum ki, sokak eylemini de, muhalefeti de bu rahatlıkla okuyor, yorumluyor, hata yapıyor

Sorunlar da belli, çözümler de. 27’yendayalı hükümet modeli ile, çok sayıda yasa da yapılabilir, tüzük de. Muhalefete gelince, böyle zamanlarda en kolay şey muhalefet olmak. En kolay şey eylem yapmak. En kolay şey laf üretmek çünkü. Oysa toplumun can yakan sorunları için çalışmak en zoru

Ne demiştik? “Gelsin faturalar ciyak ciyak bağıracağız…” bu hane halkı için. Bir de işletmeler var. En büyük sanayi girdisi elektrik, işletmelerde üç katına çıktı. Bu toplumun bu yükün altından kalkması mümkün değildir. Elektriğin nasıl ucuzlayacağı bellidir

Teknecik ciddi bir maliyet unsurudur. Zaman kaybetmeden, finansmanı sağlanarak, ucuz enerji üretmenin yolunu bulmamız, ülkeyi bu yükten kurtarmamız gerekmektedir. Zamanında kabloyla elektriği engelleyenler, gereğini de yapmadılar. Şimdi halimiz perişan

Hane halkı, soğuk geçen Mart ayında ısındığını zannederken, aslında bildiğiniz mini bir servet tüketmiş. Cumartesi- Pazar kim, ne kadar enerji ücreti ödeyeceğini öğrendi. Mini bir isyan var. Kimse bu yükün altından kalkamaz. Ne tasarruf etse, ne borç alsa. Bulacağız, ödeyeceğiz

Bana gelen miktar 3 bin 650 TL. Üstelik damda solar enerji de var. Tüketimim de geçen aya göre daha az. Damda solar yokken daha az elektrik parası geliyordu, sinirden ona gülüyorum ben de. Bir açıklaması olduğunu umut ederek itirazımı yapacağım

Pandemide ölümler hız kesmeden devam ediyor. Bir haftada vaka sayısı 600 civarında arttı. 15 günde vaka sayısı 1500 civarında arttı. Sadece dün dört kişiyi kaybettik. Aşı sayısında, organizasyonda yeni bir motivasyona ihtiyacımız var.

Gündeme dair konuşmaya, yorumlamaya, haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Daha refah, adil bir ülke mümkün. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Günaydın

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04/04/2022 08:18