Ekmekçi soracak, Saner yanıtlayacak…

Başbakan Ersan Saner yarın “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs” programına konuk olacak. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu programa katılacak olan Başbakan Ersan Saner, ülke gündemini değerlendirecek.

Başbakan Saner, hükümet ile ilgili son gelişmeleri, Kıb-Tek, Spor Dairesi ve kurumlarda yaşanan problemleri, koalisyon partileri arasındaki gerilimi, UBP Tüzük Kurultayı ve etrafında yaşananları, pandemi ile mücadelenin yanı sıra ekonomik gelişmeleri ve Hüseyin Ekmekçi’nin en çok eleştirdiği tüm konulardaki sorularını yanıtlayacak.

Başbakan Saner’in katılacağı özel program yarın sabah saat 8.45’te başlayacak, Saner, 09.10’a programa konuk olacak.

Bu habere tepkiniz:



06/09/2021 22:10