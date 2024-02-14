Ekmekçi: Sorun siyasetçilerin enflasyonun önüne geçememesidir

MÜSTEŞAR OLMAKTA NE VAR? İYİ BİR PARTİLİ, SAHTE BİR DİPLOMASI OLAN HERKES MÜSTEŞAR OLUR.. MÜSTEŞAR MAAŞI İLE PROFESÖR MAAŞINI EŞİTMELE ÇABASI SIĞ BİR SİYASİ YAKLAŞIMDIR

SADECE DAÜ DEĞİL, TÜM MEMLEKETİ ZORA SOKAN ENFLASYON ORTAMININ SEBEBİ KÖTÜ SİYASİ YÖNETİCİLERDİR…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi krizini değerlendirirken konuyu profesör maaşlarına getirmesi ve müsteşar maaşlarıyla eşitlemeye çalışması son derece talihsiz ve bilimin gerçeklerinden uzak bir yaklaşımdır

Her şeyden önce bu ülkede hiçbir emek gerektirmeyen, liyakate bağlı olmayan, iyi eğitimli olunmasını gerektirmeyen bir noktada nasıl müsteşar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi bir parti, sır saklamasını bilen, bakanın çantasını taşıyan herkes olabilir

Peki profesör olmak o kadar kolay mı? Kolay profesör olan, sahte profesör olan, yayınlar yapmadan profesör olan elbette vardır. Bu elbette iptal edilebilir, geri dönüşü olan bir yoldur. İyi bir denetleme ile kişinin hak etmediği bir akademik unvanı alması engellenebilir

Biz hak etmeyen bir kişinin kamuda ilerlemesini bir türlü engelleyemedik. Müsteşar olmak o kadar kolay ki… Oysa gerçek anlamda profesör olmayı hak eden birinin maaşını sorgulamak kesinlikle ve kesinlikle siyasetle bir yerlere gelmiş hiç kimsenin haddi değildir

Bu nedenle biz bir arpa boyu yol ilerleyemiyoruz. Evet, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin çok ciddi mali sorunları vardır. Bu enflasyon ortamında her maaş artışı döneminde %50, bir yılda maaşların %100 arttığı bir ortamda değil Doğu Akdeniz Üniversitesi, kamu maliyesi bile bunla baş edemez

Sorun enflasyon ortamı. Sorun siyasetçilerin enflasyonun önüne geçememesidir. Sorun bu ülkeyi yönetenlerin yaratmış olduğu hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi, adaletsiz ortamdır. Profesör maaşlarının üzerinden yapılacak bir tartışma son derece sığ ve vasat bir tartışmadır

Elbette Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bu noktaya gelmesinde en büyük suç, siyasiler tarafından belirlenen vasıfsız mütevelli heyeti ve akademisyenler tarafından belirlenen rektörlerin mali olarak üniversiteyi getirdikleri kötü noktadır. Ama siyasiler asla kendi suçlarını vasat tartışmalarla örtbas edemez

Maalesef, okulu yönetebilecek isimleri değil siyasetin vereceği talimatları uygulayacak yönetimler hep daha cazip olmuştur. Devlet Üniversitesi’nin gelmiş olduğu nokta kötü yönetim, yanlış siyasi kararlar, bitmeyen istihdamlar ve fahiş mecburi maaş artışlardır

Özel üniversitelerin bir bölümünde maalesef maaşlar son derece düşüktür. Akademik unvanlar gelişigüzel dağıtılırken, maaşların da bu unvanlara paralel olmaması son derece normaldir. Hak etmediği akademik unvanı alanlar, hak ettiği maaşı bekleyemez

Eğer soruna bütünlüklü yaklaşma, hak edenin hak ettiği unvanı aldığı, hak ederek aldığı unvanın maaş karşılığını elde ettiği ortamları yaratmazsak bu sığ ve vasat tartışmaları yıllar yılı yapmaya devam edeceğiz. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacak

Üniversitelerimiz de, akademisyenlerimizin de kıymetini bilmek durumundayız. Bu nedenle yapacağımız her tartışmada geleceği de düşünerek, geçmişten de ders alarak doğru sonuçlara varmak zorundayız. Aksi bu bataklık her üç beş senede bir yaşanmaya devam edecektir.