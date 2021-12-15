Ekmekçi: Sorun Zamlar Değil Düşen Alım Gücünü Seyreden Hükümet Yapısı

Ulusal Birlik Partisi iktidar… Başbakan Faiz Sucuoğlu. Bu hükümetin yancısı 2 vekille, biri var ama yok, kabinede. Demokrat Parti. E bu kadar sorunu kim çözecek? Hem seçime hazırlanıp, hem de ülke sorunları ile ilgilenmek bu kadar zor mu?

Dün sabah duyurusunu yapmış, “Bu gün zam günü olacak” demiştik. Hatta programda, “Son dakika” deyip, Tüp Gazın da 180 TL olması için önerge hazırlandığını duyurmuştuk. Hatta akaryakıta da zam geleceğini vurgulamış, “Koşun” demiştik

Tüp gaza bir gelmede 40 TL zam geldi. Bir ocakta, bir sobada gaz varsa yandınız. Bu hane halkı için. Peki ya dökme gaz? Düşünün üretim yapıyorsunuz, hammaddeniz gaz. Bununla baş etmek ne mümkün. Üstelik dökme gaz daha da zamlı

Dökme gazla aylık 2-3 ton gaz kullanan firmalar var. Restaurant, kahveci, cafe, fırınlama yapan oto- kaporta vs… Bu üreten insanlar bu girdilerle nasıl baş edecek? İnsanlar artık ürettikçe zarar ediyor. İthatçı mal getirdikçe zarar ediyor. Etmemek için de fiyatlar artıyor

Burada devreye girmesi gereken devlettir. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe… Halkın alım gücü düşerken, dövize müdahale şansı olmayan Kıbrıs Türkü, artan fiyatlar karşısında da çaresiz kalıyor. Kimden medet umacak? Hükümetten tabii ki

Halkın alım gücünü yükseltecek, piyasayı ucuzlatacak tedbirler alınmak zorundadır. Ama bu hükümet alamaz. Başka hükümet de alamaz. İşe gümrüklerde alınan vergilerden başlamak, KDV oranları düşürmek, aflar çıkararak devletin tahsilat gücünü artırmak gerekir

Yapılamaz. Neden? Maaşı kim ödeyecek? Türkiye? Artık öyle bir dünya da yok. Türkiye bize şu anda şu mesajı veriyor: Aha sorunlarınız, aha her kriz karşısında yaşadıklarınız. Buyurun istediğini yapın. Görünürde öyle ama, hadi Türkiye’yi yönetenlerin istemediği bir uygulamayı devreye koy bakayım?

TL kullanıyoruz ve bu kriz karşısında ciddi bir kurtarma paketine ihtiyacımız var. İnsanımıza tek önerilen “borçlan…” E zaten insanlar pandemi döneminde mal sattı, borçlandı, onyıllık birikimleri eridi gitti. Yine mi borçlanma? Nasıl ödeyecek?

Yapılması gerekenler bellidir. Türkiye ile ya da Türkiyesiz. Bu dert bizim. Çile çeken biziz, göç eden biziz, bölünen aileler bizde, eğitimini yarım bırakarak adaya dönen ve güneye işlemeye giden gençler bizde… Bu sorunu biz olarak çözeceğiz, ya da çözüleceğiz, özet budur

Hükümet maalesef seçime endeksli gidiyor. Doğruları yapmayı bırakın, çıkar çevreleri huylanır da oy vermez korkusu ile kimse doğruları söylemiyor, söyleyemiyor. Bir popülizm de gidiyor. Bu devletim topladığı para kendi personelinin 13 maaşına yetmiyor.

2017- 2018’de oluşan denk bütçe şimdi tam tersine döndü.

Türkiye’ye bağımlı, Türkiye’den kaynak gelmediği takdirde kuruş ödeme gücü olmayan, piyasaya bakamayan, yatırım yapamayan, çalışanını bile ödemekten aciz bir bütçe yapısı

Sorunlarımız da belli, çözümleri de. Gerçek şu ki Türkiye tarafından da AB tarafından da yalnız bırakıldık. Küresel pandemi krizinde dünya yüzümüze bakmadı, ekonomik krizde de Türkiye, üstelik kaynak da orası. O zaman biz ya yöneteceğiz, ya yok olacağız

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15/12/2021 08:04