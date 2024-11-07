Ekmekçi: THY, KKTC'yi görmezden gelmeye devam ediyor

TÜRKİYE- KKTC HATTI NEDEN 200 EURO? THY DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNE ADETA JEST YAPARKEN KKTC HATTI NEDEN ÇOK PAHALI

PAHALI BİLETLER TURİZMDE REKABET GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR… THY İSTANBUL- GAZİANTEP ATASI 1500 TL’YE UÇUYOR. AYNI MESAFE ERCAN, 10 BIN TL’Yİ BULUYOR… İNSAF YAHU…

Ulaşımın bu kadar pahalı olduğu bir ülkede, sorunsuz bir turizm hizmeti beklemek imkansız. Kıbrıslı türklerin şu an için tek şansı Türk Hava Yolları. O da dönüp KKTC’ye bakmıyor. Bu sorunun çözümü için, Kıbrıslı Türklerin yaptığı tüm girişimler sonuçsuz

Ülkemize düzenli olarak uçan üç havayolu şirketi var. Pegasus özel bir şirket ve bu konuda Pegasus’a yönelik eleştiri yapmam doğru olmaz. Beklentim olabilir, ancak Ali Sabancı bir hayır kurumunun başkanı değildir. Elbette ticaret yapıyor ve oyunu kuralına göre oynuyor

Türk Hava Yolları fiyatları aşağı çekmedikçe, ülkemize uçan her havayolu şirketi bu rakamlarla yoluna devam edecek. Bizim sorunumuz kendi hava yolumuzun olmaması. Ancak dünyada bir çok ülkeye ucuz uçma imkanı veren THY, KKTC’yi görmezden gelmeye devam ediyor

Türkiye’de şehirler arası uçuş, kota ile sınırlandırılmış durumda. Uçuş mesafesi aynı olmasına rağmen örneğin İstanbul ve Trabzon uçuşları gidiş dönüş 1500 Türk Lirası. İstanbul Gaziantep uçuşları da 1500 Türk Lirası. İstanbul Erzurum uçuşları da 1500 Türk Lirası… hem de gidiş dönüş

Örneğin Ercan’dan Trabzon’a uçacaksanız en az 4000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. İstanbul’a en ucuz bilet 6500 TL’den başlıyor, 10.000 TL’ye kadar yükseliyor. Sabiha Gökçen’e ise ise en ucuz bilet 4000 Türk Lirası ile başlıyor. AJet daha ucuz olsa da rötarsız tek uçuşu yok

Şimdi tek tek havaalanları kaç para bakmaya gerek yok. En çok uçuş yapılan destinasyonlara kısaca bir baktım. Ülkemizden en uzak uçuş yaklaşık 1 saat 20 dakika ile İstanbul’a. İstanbul Trabzon ve İstanbul Gaziantep arası da aşağı yukarı 1 saat 20 dakika

Bunun mantığı nedir? Türk Hava Yolları şehirler arası 1 saat 20 dakikalık uçuşa 1500 Türk Lirası alırken, aynı mesafedeki Ercan’a neden gidiş dönüş 10.000 TL’yi buluyor? Acil uçuşlarda bu rakam daha da yükseliyor. Acaba diyorum THY, KKTC’ye mali açığını kapattığı bir güzergah olarak mı bakıyor?

Bunun başka bir izahi yoktur. Ama ağlamak sızlamak da bizim sorunumuzu çözmüyor. Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol yapacağız. KKTC hükümeti ve KKTC turizm camiası ve elbette turizmin beslediği tüm sektörler ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor

Bunun için ihtiyaç olan irade ve kaynak. İrade olmadığı için kaynağın nasıl bulunacagi konusunda da siyaset kafa yormuyor. Siyaset kafa yormadığı için, ülke turizmcisi de pahalı bilet ile komşu ülkelerle rekabete beş sıfır yenik başlıyor… Aksini iddia edemeyiz

Türk Hava Yolları’ndan medet ummak, belli ki zaman kaybı. Ülke turizminin en büyük ambargo, ilk adım olan uçuşta başlıyor. Zaten Türk Lirası kullanımından kaynaklı enflasyon ve döviz karşısındaki dengesiz politika da eklenince, bu ülkede turizm yapmak büyük bir cesaret istiyor

Kıbrıs Türkü maalesef bir çok alanda ciddi zorluklar yaşıyor. Bu zorlukların aşılması için Türk Hava Yolları da, ve elbette Türkiye Turizm bakanlığı da yardımcı olmayacaksa, kim olacak? O zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Dediğim gibi, yalnız bırakıldık, çareyi bulmak da bizim görevimiz