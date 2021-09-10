Ekmekçi: Trafikte, en ufak bir taviz verilmemeli

Dün akşam bir trafik kazası ile yüzleştik yine. Tamamen insan hatası; cinayet gibi bir kaza. Kazaya karışan sürücülerden birinin altında “canavar gibi” araba; sosyal medyası araba cayırtısı ile dolu; ama alkollü, süratli, üstelik de ehliyetsiz

O arabayı alan anne baba? Onu yollara salan aile? Bunu denetlemekten yoksun sistem? Toplumsal yozlaşmanın ve dibe vuruşumuzun simgelerinden biri de bu olay… Herkes, her şeyi kendinde hak, herkes her şeyi kendine layık zannediyor; öyle yaşıyor…

Şimdi suçlamak, suçlu aramak sadece bir sonuç Geçen hafta “alkollü araç kullandığı için” ehliyeti alınan genç 22 yaşında. Aynı genç, aynı arabayı, ehliyetsiz kullanırken sosyal medyadan resim paylaşabiliyor. Sistem yok, bizi hatalar değil, sistemsizlik öldürüyor

42 yaşında bir babayı kaybettik; yazık. Araçtaki çocuklar yaralı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ahla, vahla geçecek 1-2 günün ardından, benzer hatalar yapılmaya devam edilecek. Trafikte, en ufak bir taviz verilmemeli, bu gence verilecek ceza ibretlik olmalı

Ve UBP… Dün PM toplandı. Kurultayın tek merkezde ve 30- 31 Ekim tarihleri içerisinde yapılması karara bağlandı. 2 merkezde olmadı ama 2 güne yayıldı. Kurultay 3 yılda bir yapılacak, başkan 3 yıl görev yapacak yani

Bu kararlar “UBP içi uzlaşı” olarak sunuldu. 4 başkan adayının da bu karara onay verdiği belirtiliyor. Kurultay sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Toplumsal kaygıları gözeten, ülke yönetimini ıskalamayan bir hükümet yapısı umarım sağlanır

Ekim 2021’de Cumhuriyet Meclisi toplanamazsa, UBP ülkeyi seçime götürecek. Ama kurultay yaparak, ama yapmayarak… Şu anda hükümet içerisinde ciddi bir dağılma var; Serdar Denktaş ve Bertan Zaroğlu desteğini çekmiş görünüyor

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarı gündem olmaya devam ediyor. Öfke de büyüyor, vefasızlık da. Bu toplumu en iyi tanıyan kendisiydi; “Beni oğlumun yanına gömün” derken sadece bir vasiyet bırakmamış, vefasızlığı da bildiğini anlatmıştı; anlamadık

Pandemide uzun bir aradan sonra 140’lı rakamlardan, 160’a tırmandık. Dikkatli olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz ama, bulaş hız kesmiyor. Yoruluyoruz, geriliyoruz, kaybediyoruz. Hayat devam edecek, aşı ve dengeli test sistemiyle yaşamaya alışacağız

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10/09/2021 08:21