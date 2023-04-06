Ekmekçi: Türkiye'den para almak halen marifet sayılıyor

İKTİDARIN ACİZLİĞİ, İŞBİLMEZLİĞİ YÜZÜNDEN KKTC HALKI İŞBİLMEZ, SÜREKLİ PARA İSTEYEN, DİNSİZ ASALAKLAR OLARAK ALGILANIYOR. TÜRKİYE’DEN PARA ALMAK HALEN MARİFET SAYILIYOR

GEÇMİŞİN MÜCADELECİ, DİK DURAN, ÜLKESİ İÇİN SAVAŞAN, BUGÜNÜN ÜRETEN, VAR OLMAK İÇİN İYİ EĞİTİM ALAN, MÜCADELE EDEN İNSANINA YAZIK EDİLİYOR

Hükümet, bu günlerde “iradeyle”, “talimat” arasında kaybolmaya devam ediyor. Türkiye hükümeti, Türkiye’de seçime giderken, KKTC, Kıbrıs sorunu ve Mavi Vatan gibi konular seçimin önemli bir malzemesi. KKTC iktidarı da AK Parti seçim propagandasının ana unsuru gibi çalışıyor

KKTC- Türkiye ilişkileri yerini adeta, “KKTC Devleti- Ak Parti Hükümeti” ilişkilerine yerini bırakmış durumda. Bunda hiç kuşkusuz kurulan ilişkiler ve KKTC’deki iktidar siyasetçilerinin kendilerini güçlü hissetmemesi, vekillikten bakanlığa, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, tuttukları makamı Ak Parti yetkililerinin bahşettiğini düşünmeleri

Oysa güç, sandıktır. KKTC halkıdır. Ama, kurultayını dahi yapamamış bir UBP, adeta “atanan” bir başbakan, UBP’yi dizayn etmek için, seçilmiş başkanla koalisyon kurmayan bir YDP- DP başkanlığı derken, geldiğimiz bu noktada hiçbir şeyi demokratik temelli olmaması da gayet doğal

Hal böyle olunca, hükümetin işleri de arap saçı. Hiçbir konuda adım atamaz, siyaset üretemez hükümet, Türkiye’den para alma noktasına evirdi gene ilişkileri. Mesela sayın Erhan Arıklı, ki bana göre şu anda Başbakan odur, “Utanmamızı, şükür etmemizi, minnet duymamızı” istiyor

Neden? Türkiye’den KKTC bütçesine yeni protokolle 9.5 milyar TL kaynak aktarılacağı için. Oysa ben bundan utanç duyuyorum. Böyle bir ortamda dahi bunun övünç kaynağı yapılmasının fakir Anadolu insanına karşı günah olduğunu düşünüyorum

Türkiye’de 11 ilin yarısının yerle bir olduğu, altının üstüne geldiği, insanının çadıra razı olduğu bir ortamda, kendi ülkemizi yönetmekten aciz siyasi bir yapının halen Türkiye’nin kapısında para istiyor olması ayıp değil mi? Yönetsene kendi ülkeni

İhale takibinden başka bir şey yapmayan, geleceği değiştirecek tek bir adım atmayan bir hükümet yapısından bahsediyoruz. Hükümetin son günlerdeki Kıb- Tek gelişmeleri de dahil, neyi neden yaptığını çok iyi biliyoruz.

Kıb- Tek’te yol haritası çizildi. Talimatlar verildi, görev alındı, şimdi süreç öyle ilerliyor. Bu bir sonuç. Türkiye seçiminden önce de bu sözleşme imzalansın diye hükümet, tekmili birden kendisini görevli sayıyor, sözleşmenin içeriğini bile bilmiyor. Tablo bu maalesef

Kurumlar soyulurken, bu hükümet seyrediyor. Liyakat sahibi olmayan insanlarla, “talimat alıp yapan” kriteri dışında kamu yöneticilerinden, kurum yöneticilerinden oluşan bir ülkeye döndük. Bu ülkenin eğitimli, genç, dinamik insanlarına yazık değil mi?

Hatta hükümet ortakları o kadar ileri gitti ki, toplumun gözünün içine baka baka, kendi atadığı kişileri görevden almaya başladı. Liyakatla kurumlarını yönetenleri görevden alıyor, neden? Liyakatsız, kurumlarını batıranları ise bırakıyor? Neden?

Nedeni belli aslında. Her kurumla ilgili, gizli bir ajanda var. Kimisi Türkiye iktidarının, kimisi bizim iktidarın. Ancak ilişkileri bu seviyeye çekerek, aslınsa bu ülkede yaşamayı seçenlerin aidiyeti de öldürülüyor.

Sonra çıkıyor, torpille buraya ataması yapılan ve çifte maaş alarak deniz kenarında gününü gün eden bir öğretmen teyze, “Kıbrıs Türk erkeği cilveli ama Türkiye’nin parasını çatır çatır yiyor” diyor. Ona bile gücünüz yetmiyor.

Çünkü siyasetçinin yaratmış olduğu, “sadece para isteyen, iş yapmayan, ihale takibi yapan” imajı şimdi artık bir ülkenin insanına mal ediliyor. Bu ülke insanı mücadele eden, ayakta duran, geçmişli bu güne taşıyan mücadele kahramanları değil, dinsiz asalaklar olarak algılanıyor

Oysa biz, üreten, dünyayla bu zor koşullarda rekabet eden, adil bir vergi düzeni, verimli bir kamu yapısı hedefiyle kendi kendine yeten bir yapı kurabiliriz. Hukukun üstünlüğüne dayalı, çağdaş, demokratik ve elbette Atatürkçü bir çizgiden kopmadan ilerleyebiliriz…

Olanı biteni anlatmaya, bu memleketteki çarpık siyasi düzeninin sadece şahısların iktidarını devam ettirmek için var olduğunu söylemeye devam edeceğiz. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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06/04/2023 08:32