Ekmekçi: UBP Acil ‘’Akil Adamlar’’ Formülünü Devreye Koyarak Ülkeyi Seçime Götürmeli

Toplanması mümkün olmayan bir meclis sorunumuza şimdi de kurulması mümkün olmayan bir hükümet sorunu eklendi. Dün yaşananlardan sonra artık bir başbakan ve UBP genel başkanı da yok; bu yaşananların anayasada çözüm olacak bir karşılığı da yok

Kıbrıs Türk basını, hiçbir zaman “bel altı” haberlerle gündem peşinde koşmadı. Özel hayatın gizliliği bir yana, ailenin kutsallığı masum eş ve çocukların varlığı da bunda etken oldu. Buralarda artık hiçbir şey artık eskisi gibi değil, medyanın kontrolü de gazetecilerin elinde değil

Başbakan Ersan Saner’in, başkan adaylığı bir yana, bu saatten sonra siyasete de devam etmeyeceği belirtiliyor. UBP içerisinde, “en güvendiği” isim olan Nazım Çavuşoğlu devrede. Çavuşoğlu bu saatten sonra UBP’de Saner’in başkan adaylığının söz konusu olamayacağını düşünüyor

Dün akşam ortaya çıkan görüntüler, salt bir şahsın problemi de değil artık. Bu ciddi bir toplumsal çöküşün de habercisi. Olayın kendisi de, ortaya çıkarılma şekli de, şantaj ve saldırılar da artık geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bu dibe vuruş falan değil, artık yeri delerek aşağı iniyoruz

Bugün, Ersan Saner’in yazılı bir açıklama ile adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Bir daha vekil adayı olur mu; meçhul. Bu saatten sonra etik boyut, Ersan Saner’in sorunu. Anca olayın bir de adli boyutu var. Kurulan komplo, alınan görüntüler, şantaj girişimşleri hepsi polisin gündeminde

Dün akşam, polis ifadeler için hem görüntüleri alanlar, önce şantaj yapıp, sonra yayanlarla ilgili bir harekat başlattı. Aktörler belli, ifadeleri belli. Buradan yola çıkarak, Mağusa’dan Lefkoşa ve Girne’ye ulaşacak bir soruşturma zinciri gündemde

Türkiye basınında olayı Sedat Peker’in itiraflarına kadar dayandıran ve bunların önceden belli olduğunu söyleyen gazeteciler var. Dediğim gibi, bu anlamda lafı fazla uzatmak da dedikodu yapmak da bir gazeteciye yakışmaz. Tek beklentim kapsamlı bir polis tahkikatı ve şeffaflık

Olayın bir de siyasi boyutu var. Bu sorunu UBP hemen çözmek zorundadır. Ülke şimdi tamamen yönetimsiz. Ortaya çıkan videonun; kurultay hesabı içerisinde olduğunu iddia edenler var, dediğim gibi bu nedenle polisin hızlı soruşturması çok önemli

Ülke şu an yönetimsiz. Bugün, UBP genel merkezinde, “UBP’li akillerin” sadece partiyi değil, ülkeyi de siyaseten düze çıkaracak formülleri çalışması ve vakit kaybetmeden ülkeyi seçime götürmesi kaçınılmaz. Artık, fiilen bir başbakan yok olsa da kısa vadede sağlı düşünecek bir başbakan yok

Cumhurbaşkanlığında dün yapılan toplantılarda da gördük ki, ne başbakanlığa talip olan muhalefet var ne de seçim tarihi ortaya koyan bir iktidar. Çare belli. Seçim. Olabilecek en erken zamanda. UBP kurultayını bekleyecek hal falan da kalmış değil; bu nedir arkadaş?

Derdimiz şahıslar ya da dedikodular değil. Bu ülke. Bu çirkef batağından bu ülkenin bir an önce çıkarılması ve varsa kirli ilişkilerin de deşifre edilerek, suçluların cezalandırılması. Ülke gaylemizden kopmadan her şeyi anlatmaya, yorumlamaya devam edeceğiz.

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20/10/2021 08:35