Ekmekçi: UBP, ''Devlet kuran partimiz ne halde?'' sorusuna cevap aramalı

AYLARDIR HALKIN YARARINA TEK BİR İCRAAT GÖSTERİN, DİŞİMİ KIRACAĞIM

HEP YALAN, HEP TALAN, HEP ENTRİKA, HEP İŞ TAKİBİ, HEP KAVGA, HEP ADAM KAYIRMA… AYIP GERÇEKTEN

Başbakan ile Maliye Bakanı arasında bilek güreşi devam ediyor. Bu daha önce de böyleydi, şimdi de böyle… Sunat Atun, hangi bakanlıkta olursa olsun, ille de Kıb- Tek de kendisine bağlıydı. Bunu bozmak isteyen hep kaybetti, sanırım bu kez Başbakan Ünal Üstel kazandı

Yani, bir başbakan, bir bakanı görevden alamıyor… Görevden almak için “işaret” bekliyor… Bu hale düştü UBP. Koskoca UBP’yi getirdikleri nokta burası aslında. UBP’nin bu günkü MYK ve milletvekilleri esasında oturup bunu düşünmeli… “Devlet kuran partimiz ne halde?” sorusuna cevap aramalı

Başbakan Ünal Üstel, önce Sunat Atun’un müdür ve müsteşarını görevden aldı. Atun, ısrarla göreve devam etti. Öyle ya, teşbihte hata olmaz derler, eşeğini dövemeyen, semerini döver. Atun, önce o ekiple çalışmamak için direndi, sonra imza yetkilerini tanıyarak yoluna devam etti

Bu kez da Başbakan, semeri dövmeye devam etti. Dün akşama doğru, “Kıb- Tek’i Başbakanlığa bağladım” dedi. Ardından, gece 23 sıralarında Atun, kurmayları ile tamamladığı toplantının ardından, “istifa etme” kararı aldı. Başbakan Atun’u görevden alamadı ama… Alamadı…

Bir aylık geçmişe bir bakın. Ünal Üstel tüm açıklamalarında “hesap sormaktan” bahsediyor. Geldiği, günden beridir Sunat Atun ile toplumun gözü önünde bir “dalaş” içerisinde. Sık sık Atun’u işaret ederek, “sorumlulardan hesap soracağını” söylüyor.

Başbakan, Baflı inadı ile hükümet yönetiyor. Bu partinin bir genel başkanı var, Faiz Sucuoğlu, o da genel merkezden seyrediyor. MYK bir işe yaramıyor, diğer bakan ve milletvekilleri de olanı biteni “hade yahu, hade be, ah be, yuh be” diyerek, sadece ve sadece seyrediyor

Bu halk büyük acılar yaşıyor. Kıb- Tek öyle bir duruma geldi ki, kesintisiz enerji sağlayamıyor. Üzerine uluslararası ihale olmadan, elden tekliflerle resmen soyuluyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu soyguna devletin hiçbir kurumu ses çıkarmıyor. Bir çark kurulmuş, tıkır tıkır işliyor

Uzun süredir, bu halkı uyarmaya çalışıyorum. Lapta Marina ihalesi diyorum, CMC’de adım atmaya çalışıyorlar diyorum, Mağusa Marina ihalesine dikkat diyorum, torpilli vatandaşlık dağıtımı devam ediyor diyorum, mafyalaşmaya dikkat diyorum…

Bu halkın, kaynakları üzerine bir saldırı var. Cumhurbaşkanı seyrediyor, başbakan başka olaylarla ilgileniyor. Hükümette DP ve YDP’nin faaliyet alanlarına dört gözle bakmak gerekiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Oralara da hükümetin büyük ortağı çok iyi bakmalı koltuk değneği oluyor

Üzerinde kavga ettiğiniz her şey bu halkın kaynağı ve ısrarla talan edilmek isteniyor. Her köşede bir dosya, her köşede birileri iş takibi yapıyor. Öyle bir dönem ki, kimin antin- kuntin bir işi varsa çözülüyor. Yazık yahu bu halka, yazık bu ülkeye… SEVİN BE BU MEMLEKETİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tercüman Gazetesi isimli ön sayfa ile ilgili açıklama yapmalıdır. Cumhurbaşkanı, “o açıklamaları ben yapmadım” diyor ama resmi olarak da hiçbir makama, “söylemediklerimi yazıyorlar” demiyor. Her sabah kendi ağzından bu halka hakaretler yağdırılıyor

Bu bir buhran ve kötü bir sınav aslında. Israrla ve inatla kötü kamu yöneticilerinden bu ülkeyi düzeltmelerini bekliyoruz. Ya ihale takibi yapıyorlar, ya iş takibi, kalan zamanlarda da milliyetçilik dersi. Yeni moda bu oldu, gez dolaş, senden farklı düşünen herkesi ötekileştir

Zorlu Töre yine, “Kıbrıslı diye bir millet yoktur” dedi. Aslında söylediğinin nereye gittiğini, karşılığının ne olduğunu hepimizden iyi biliyor. Ama ona inanıyor, bunu söylüyor. İngiltere’de İngiliz, Almanya’da Alman, Pakistan’da Pakistanlı, Kıbrıs’ta da Kıbrıslı vardır yani, çatlasanız da patlasanız da…

Buralıyız biz, kendimizi buralı hissetmemiz neden rahatsız ediyor sizi? Bu etnik kavga üzerinden ne devşireceksiniz ki? Erhan Arıklı Zorlu Töre’nin bıraktığı yerden devam ediyor. Kıbrıslıyım diyene, “Türk değilsen şerefsizsin” mealinde gönderme yapıyor

Görevi icraat yapmak olanlar, taş üstüne taş koyamayınca, eldeki dincilik ve milliyetçilik sermayesini öne sürüyor. Boş ve gereksiz işlerle bu halkın kaynaklarını talan edenler, utanacaklarına, akıl da veriyorlar. Bu büyük bir sınav maalesef. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM… GÜNAYDIN

26/07/2022 08:20