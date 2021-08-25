Ekmekçi: Ülke insanı hükümet tarafından yalnız bırakıldı

Tam bir “cambaza bak” hikayesi. Dün hem asgari ücret hem de özel sektöre destek işin peşi sıra toplantılar yapıldı. Her iki toplantıda da üreten kesime aynı cümle kullanıldı. “Kasada para yok…” Nasıl bir kasaysa o kasa; özel sektöre zırnık yok

Başbakan açık açık da söylemiş: “Para gerektirmeyen önerilerle gelin, çözüm üretelim…” Tavra bak çay demle. Başbakanın tavrı net aslında, “ne haliniz varsa görün” diyor. Nereye çözüm üreteceksiniz? Siz ne işin varsınız? Ya da size ne gerek var?

Başbakan, bu ülkede zamlı maaş almaya başlayan ve aldığı zam da bir asgari ücretlinin maaşına denk gelen birisi. Bakanları da öyle. Kullandıkları devlet olanaklarından bahsetmiyorum bile… Kendi yutar salkımı, halka bıraktı talkını. Durum budur

Toplumun tüm kesimleri sürünürken, ayakta kalmak için çalışırken, personel durdurmamak için risk alırken, borç yükü artarken, sizin bu sektörlere çare üretecek enerjiniz, vaktiniz, zamanının yoksa, size ne gerek var? Hiçbir şey olmasa, vicdanınız olsun sızlasın

Yine BRT’ye çıkar (BRT eskisi danışman aklı) memleketin güllük gülistanlık olduğunu anlatır Ersan Saner, halk da inanır öyle mi? Kamunun tüm kurumlarının saygınlığı bir bir gidiyor. Kıb- Tek ve Merkezi İhale Komisyonu haftalardır rezil- rüsva ama Başbakan seyrediyor

“Başbakanı neden eleştirin?” Kimi eleştirelim? “E ne istediniz de vermedi?” Buna Başbakanın kendisi cevap versin. Benim devletle, ihaleyle, İhaleci ile işim yok. Ama belli ki Başbakan, Yardımcısı, Maliye Bakanı olup biteni seyrettiklerine göre… Neyse…

Hükümet bir kenara çekilmiş, Ekonomi Bakanı tek dişi kalmış canavar gibi yedi düvelle savaştığı algısı yaratıyor. Alt tarafı bir gemi akaryakıt getirecek, onu da beceremedi. Gerisi deli saçması, lafügüzaf. Boş laf. Hem ihale yapama, hem herkese çemkir. Güzel taktik

Ülke insanı hükümet tarafından yalnız bırakıldı. Herkesin enerjisi başka yere. Başbakan ne yapıyor sabahtan akşama kadar? Kurultayla ilgili çalışıyor. Maaşı devletten alıyor ama mesaisinin önemli bir bölününü ise parti işlerine harcıyor. Kendisi de her şeyin farkında ama, fena mı olur orada kalsa?

Meclisi bile kapatamayan bir hükümet. Rezil bir durum. Seçim tarihi belli değil, ara seçim olmamış, Anayasa ayaklar altında, umurunda değil. Kurultaya giderken tüm enerjisini tüzük değiştirip, kurultayı kazanmak için antin- kuntin işler çevirmeye vermiş. Yanında da BRT eskisi ve onun herkesi siyasetin dışına iten aklı

Dönüp bir halka bakın bugün ne yaşıyor? İşletmeler gaz bulamıyor. Evlere tüp gaz girmiyor. Kıb- Tek akaryakıt alamıyor, üretim yapmak isteyen daha pahalıya üretiyor. Hayatın her alanı kilitlendi. Olmadı, yapamadınız, kişisel ikbaliniz halkın çıkarlarının önünde/ maaşınız da bir tamam. Rezalet

Pandemide rakamlar artık ürkütücü boyutta. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilmesi gerekenlerin sayısı vakalardan az. Ciddi bir yığılma var. Aktif 2 bin 300 hasta civarı, acil durum hastanesi ise tıka basa dolu. Denetim yok, ortada bir devlet otoritesi yok… koordinasyon hiç yok

Bu şartlarda az sayıda sağlık çalışanı, akıl sağlığını da koruyarak hizmet etmek zorunda. Ek mesaileri 6 ay geriden gelmesine rağmen “kendinizi koruyun” dışında sesleri çıkmıyor. Bu emek, bu çaba, bu mücadele sadece yürekten takdir edilmeli. Emeği olan herkese sonsuz teşekkürler

Bugün de program yok. Hafta başı başlıyoruz. Alt tarafı 4 program yapmayalım dedik, uzun bir süreden sonra stressiz bir kaç gün uyanmak iyi gelecek. Memleket bu halde, elbette haberin içinde kalmaya devam edeceğiz

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25/08/2021 08:27