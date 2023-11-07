Ekmekçi: Ülkemizde spor seferberliğine ihtiyaç var

Başbakanlık tarafından düzenlenen 13. Spor Şurası bugün Girne Acapulco Otel’de başladı. Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi açılış konuşmasında, şura için 6 çalışma komitesi oluşturulduğunu ve ülkede bir spor politikası elde edilmesi adına bir fikir birliğinin oluşacağını söyledi. Ekmekçi ülkemizde bir spor seferberliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Tesis anlamında ülkenin çok kötü olduğuna dikkat çeken Ekmekçi, hem Türkiye hem de Güney Kıbrıs’ın fersah fersah gerisinde kalındığını belirtti.

Türkiye spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslenen Ekmekçi, “Tesis alt yapımızın gelişmesi için Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var. Hızla bir seferberlik başlatmalı ve alt yapıdaki yatırımlarına spor tesis alt yapısını da eklemeliyiz” dedi.

Devlet ve hükümet yetkililerinden şura sonuçlarına sahip çıkılması ve uygulanmasına katkı sağlamalarını beklediklerini kaydeden Ekmekçi, bunun takipçisi olacaklarını ve verilen emeğin boşa gitmesini istemediklerini ifade etti.

Ekmekçi, TC Spor Bakanı Bak’tan da tesisleşme konusunda oldukça geride kalan KKTC sporuna altyapı anlamında daha çok katkı yapma çağrısı yaparak, 13. Spor Şurası’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

3 gün sürecek Spor Şurası Perşembe öğleden sonra saat 15.00’te Şura Genel Sekreteri’nin yapacağı konuşmayla sona erecek.