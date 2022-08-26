Ekmekçi: Utanmadan adına kamu yararı diyorlar

BİR TARAFTAN İHALE İPTAL EDİP, DİĞER YANDAN YENİDEN İÇKALE FİRMASINDAN ELDEN ALIM KAPISI AÇIYORLAR. BİR EL KIB- TEK VE MİK’İ DIŞTAN İDARE EDİYOR

UTANMADAN ADINA “KAMU YARARI” DİYORLAR. KAMUNUN BİR KISMINA YARARI OLDUĞU KESİN AMA, HALKA YOK.

Kıb- TEK’in aylık zararı 10 milyon dolar civarı. Yani 200 milyon TL’ye yakın. 8 milyar TL bütçesi olan bir kurum için büyük bir para değil; ancak, üretimde zorlanan ve ekonomik yıkım altında inleyen bir halk için, bu açığı kapatmak oldukça büyük bir maliyet…

Bu para nerede peki? Söyleyim. İhale yolsuzların cebinde. İş takipçilerinin cebinde. Fonlanan siyasetçilerin cebinde. İşe gider gibi yapıp hiçbir iş yapmayan, tek işi orada çarpık ihalelere onay vermek ve aklamak olan “bağzı” eski ve halen göreve devam eden Kıb- Tek personelinin cebinde

Düşünsenize, bir taraftan 200 bin tonluk yıllık bir ihale iptal ediliyor. Devletin, Bağımsız olması gereken ve Maliye bakanı dahil kimseden icazet almaması gereken Merkezi İhale Komisyonu, “kılıf” üreterek ihaleyi iptal ediyor. Adına da “kamu yararı” diyor. Ne ayıp…

MİK’in görevi belli. İhale yasasının verdiği yetkiyi kullanmak. Basit, yalın, sade. İhaleyi açarsınız, başvuruları alırsınız, bakarsınız, değerlendirirsiniz. Ve olay biter. Orada doğru kararı verirsiniz. İtirazı olan varsa, rekabet kuruluna, mahkemeye gider.

Anlamadığım ve çözemediğim bir şey var. İçkale firması gücünü kimden alıyor? Herkesle konuşuyorum, herkese soruyorum. Neden bu firma? Vardığım tek bir sonuç var ama, dengeli bir cümle bulmam gerek. “Hepsini o anlaştırıyor” desem, ağır olacak

Bakınız; ihaleye altı firma başvuruyor, saptamama göre en pahalı teklif 99 dolar, İçkale ise 60 dolar. Ton başına taşıma ücreti. MİK ne yapıyor. En ucuz veren firmaları bir bir eliyor. Armudun sapı, üzümün çöpü, hiçbir firmanın gözünün yaşına bakılmıyor

Teklifler ton başına şöyle: 32, 38, 47, 58, 60, 99 dolar. İlk iki firma eleniyor evrakları yetersiz. 47 dolar veren firmaya da deniyor ki dosyan eksik. 58 dolar veren firmanın her şeyi bir tamam. SİDERAL. Burada da devreye Kıb- Tek yönetimi giriyor, ve 60 dolar veren İçkale’ye ulaşılıyor

Düşünsenize, daha önce en ucuz yakıtı getiren SİDERAL için, KIBTEK yönetimi, “biz bu firma ile çalışmak istemeyiz” diye yazı veriyor ve MİK de bunu dikkate alıyor önce. Sonra görüş alınıyor, “yahu bu mahkemeden de döner, Rekabet Kurulu’ndan da” deniyor. Ve bulunan formül bakın…

“Pazarlık usulü açık ihale” yöntemi ile yeniden ihaleye çakılacak. Ama esas skandal nedir bilir misiniz? İÇKALE firmasından, elden teklif usulü ile, ihalede verdiği ücretten daha pahalıya yakıt alımına devam edilecek. Yahu sizin Allah’ınız yok mu? Vicdanınız yok mu?

Dışarıdan bir el, MİK’i de Kıb- Tek yönetimini de idare ediyor. Başbakanlık başta olmak üzere her noktaya yanlış bilgi ve belgeler servis ediliyor. Sürecin aylardır sadece tek bir firma işaret edilerek yürütülmesi kamu vicdanını da demokrasiyi de yaralıyor. Şimdiki ihale iptali bile o firmaya yarıyor, nerede kamu yararı…

Tespitler var, isimler var. Dolarlar havada uçuluyor. Siyasette olmayan eski bir bakan, aktif siyasete devam eden eski bir bakan, her tarafta işbirlikçiler, Kıb- Tek yönetimi… Bu ihalenin MİK tarafından iptali bile başlı başına bir skandal. Kıb- Tek yönetiminin yazı yazması rezalet…

Şimdi, hem aylık zararın ve kötü yönetimin faturasını biz ödeyeceğiz. Hem de tamamlanmayan bu ihale nedeniyle elden alımı yapılacak yakıtın fiyatını biz ödeyeceğiz. Üstelik aylık 10 milyon dolar olan Kıb- Tek zararı da bu halk tarafından ödenecek. İkinci paragrafı bir daha okuyun

Maalesef, bu hır- gür, içerisinde insan odaklı, üretim, icraat odaklı yaklaşımların olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu ülke insanına gerçekten yazık.

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26/08/2022 08:35