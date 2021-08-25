Ekmekçi: Var olan ekip hastalara yetmiyor, Başbakan seyrediyor

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslenerek, “Bu ucube hükümet yapısını ne kadar izleyeceksiniz? Pandemi yönetimi kötü, sağlık çalışanları yalnız bırakıldı. Müdahale edin” dedi.

Şu anda 100 yataklı Acil Durum Hastanesi ile 24 yataklı yoğun bakım ünitesi doldu.

Göğüs Karantina bölümü, Acil Durum Hastanesine dahil edilerek yeni yatak kapasitesi yaratılsa da iki ayrı bina olması nedeniyle hastalara müdahalede sorunlar yaşanıyor.

Yeni bir yoğun bakım ünitesi açılması için 22 yataklık bir alan hazır olsa da en az 8 hemşire istihdamı talebi Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmedi.

Mevcut hemşire sayısı ile pandemide yeni alan yaratılsa da hemşire sayısı yetişmiyor.

Az sayıda hemşire ek mesai dahi yazmadan görev alırken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in personel talebine cevap verilmiyor.

Hüseyin Ekmekçi, perde gerisinde yaşanan sıkıntıları kaleme alarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan sürece müdahil olmasını istedi.

Ekmekçi, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

HÜKÜMET KAYITSIZ …

Acil 20 hemşire ihtiyacı var. Yoğun bakımda 18 kişi oldu, yeni bir yoğun bakım ihtiyacı var ama hemşire yok. Sağlık bakanlığının talebi Başbakan ve Maliye Bakanına iletildi ama… gündem kurultay.

Yoğun bakımda yer yok, yenisi gerek… Acil Durum Hastanesi doldu, Göğüs Karantina açıldı. Aynı hemşireler, aynı doktorlar ora- bura koşmaktan helak oldu.

Az sayıda hemşire ve doktor “ek mesai” formu doldurmadan çaba harcamaya devam ediyor; nereye kadar?

Sizin kurultayınız bitecek da pandemi yönetimine de el ayacaksınız…

Sayın Ersin Tatar; bu ucube hükümet yapısına daha ne kadar seyirci kalacaksınız?

Bir vatandaş olarak endişeliyim. Her gün ölüm haberi geliyor. Siz de rahatsız olsanız bu durumdan, fena olmayacak.

Cumhurbaşkanı sizsiniz…

Kime şikayet edelim? Anastasiadis’e?

Daha atama yaparlar… yazarken sinirden gülme gelir…





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25/08/2021 21:32