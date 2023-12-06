Ekmekçi: Vatandaş oturduğu yerde fakirleşiyor

HANİ GENÇLER GELECEĞİMİZDİ? HANİ BU DEVLET VE GELECEK GENÇLERE EMANETTİ? HER ŞEY İYİCE KONTROLDEN ÇIKTI. KAMU HİZMET VERMİYORSA, VERGİ TOPLAMIYORSA, SORUN ORADA BAŞLIYOR…

GENÇLERİN İSTİHDAM VE BARINMA SORUNU GİDEREK İMKANSIZ BİR HAL ALIYOR. KÖYLERDE İŞLETMELER KAPANIYOR, GENÇLER KAÇIYOR… BU MEMLEKETTE KAÇINCI SINIF VATANDAŞIZ? 2, 3… SİZ SÖYLEYİN

STERLİN 40’A DOĞRU TIRMANACAK. DOLAR 30 OLDU BİLE. OTURDUĞUMUZ YERDE… DURUP DURURKEN FAKİRLEŞİYORUZ BİZ. HER ŞEY ALEYHİMİZE, BUNUNLA NASIL BAŞ EDECEĞİZ?

Faiz oranlarının yükselmesi, dövizdeki yukarıya doğru tırmanma, tarım ve hayvancılık girdi maliyetlerinin fahiş bir şekilde katlanması köyde yaşayan, toprağa tutunmaya çalışan gençlerin hayatını iyice çekilmez hale soktu. Köyde üretmek ve gelişmek neredeyse imkansız hale geldi

Hızla akan nüfus, ucuz iş gücünü daha cazip hale getirdi. Ülke insanının yerini her alanda yabancılar aldı. Üreten ve toprağına sarılan insan eskiden “MİLLETİN EFENDİSİYDİ”, şimdi “ENAYİ” oldu. Kendi halkına eğitim ve kapsamlı sağlık hizmeti veremeyen bu devlet, hızla kendi insanından uzaklaşıyor

Ortada ciddi bir alım gücü kaybı var. Bir tarafta maliye bakanının yüzde 50 bandında zam olacağına dair açıklaması, diğer tarafta otomatiğe bağlanan elektrik zammı… Bir tarafta asgari ücrete yüzde 35 civarı zam beklentisi, diğer tarafta akaryakıta uygulanan zam… Hepsi fiyatları yukarıya çekti…

Yahu Allah aşkına, hıyar 70 TL olur mu? Domates 80 TL olur mu? Gerisini varın siz düşünün. Meyve ve sebze lüks tüketim olabilir mi? Maalesef, maaş zammı ile vatandaşın alım gücünü artırdığını düşünen bir ekonomik anlayış var. Enflasyonla mücadele böyle mi olur? Enflasyon büyürken eldeki para eriyor

Hızla fakirleştiğimizin göstergesi bir başka nokta daha var. Faizler. Durmaksızın yukarıya doğru tırmanıyor. Düşünün. Durduğunuz yerde, bankadan bir açıklama. “Yüz bin TL borcunuz var, size bu borcun 130 bin TL olduğunu” söylüyorlar. Berbat bir durum bu… Evde otururken…

Döviz konusu da öyle. Böylesi istikrarsız bir ortamda, kim nasıl baş edecek? Döviz baskısı da pahalılık sebebi. Piyasa tedbirini alıyor. Sterlin 40’a doğru tırmanacak. Dolar 30 oldu bile. Oturduğumuz yerde… durup dururken fakirleşiyoruz biz. Her şey, aleyhimize, bununla nasıl baş edeceğiz?

Yetmezmiş gibi, inanılmaz bir nüfus hareketi, inanılmaz bir vatandaşlık baskısı. Sadece evliliklerden ve 18 yaşını doldurduğu için verilen vatandaşlık rakamları her yıl 15-20 bin kişi bandındadır. Bu ülke, bu sağlık ve eğitim sistemi bunu kaldıracak noktada mı?

2024 yılı bütçesi, nereden bakarsanız bakın, maaş bütçesidir. Kamunun yeni istihdamlara ihtiyacı var mı? Vardır elbette. Hele bu gelişen çağda, genç, bilgili, dünyalı gençlerin kamuda görevlendirilmesi kadar güzel ne olabilir?

Ancak… Kamuda istihdam kriteri nedir? Partili olmak. Bu noktadan yola çıkıldığı zaman da, kamuda zaten verimsiz olan ortam daha kötü bir hal alıyor. Kamunun her noktasında yükü, az sayıda personel çekiyor. Kamusu verimsiz bir ülkenin geleceği nokta da buradan farklı değildir

Uzun lafın kısası… Ne kamu doğru ve nitelikli hizmet veriyor vatandaşa, ne de uygulanan ekonomi politikaları alım gücünü yükseltiyor. Sokakta bir zenginleşme görülse de, arabalara, evlere bakarak. O da mutlu bir azınlık. Vatandaşın çoğu ay sonunu nasıl getireceğini bilmeden, oturduğu yerde fakirleşiyor