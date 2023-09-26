Ekmekçi: Yapanın yanına kar kalan bir ülkede, gençler de bunları görerek yetişiyor

50 MİLYON TL'LİK İLAÇ VURGUNU TEK GÜNDEM. KAMUDAN MAAŞ ALIP HİÇBİR İŞ YAPMAYANLARIN, VERİMSİZ KURUMLARIN HER AY VERDİĞİ ZARAR ÇOK DAHA FAZLADIR

KIB- TEK’TE HER İHALEDE ÇOK DAHA FAZLASI İHALECİLERİN CEBİNE GİRDİ… EN KÖTÜSÜ HIRSIZLIK VE RÜŞVET BİLİNİYOR AMA HEP YAPANIN YANINA KAR KALIYOR

Tartışmaları izliyorum, ülkede bir çok insan sanki ilk kez Yolsuzlukla yüzleşti. Bu ülkede vurgun, soygun, yalan, talan hepimizin göbek adı. Herkes istiyor ki kendi statükosu devam etsin ama başkaları düzelsin. Konfor alanlarımızı terk etmediğimiz sürece bu memlekette bozuk düzen devam edecek

Kamu düzelmezse memleket düzelmez. Ülkenin düzelmesini istiyorsak her şeyden önce verimli bir kamu düzeninin derhal oluşturulması gerekiyor. İşini tam yapan ve yapmayan birbirinden ayrılmalı. İşin ehli isimler kamuda üreten daireleri devralmalı

Kamudaki en büyük tartışmalardan biri budur. Belki de en önemli tartışma budur. Üretmeyenler ödüllendirilirken, üreten cezalandırılıyor. İşe yaramayanlar terfi alırken, üretmekten başka gailesi olmayanların adeta üzerine baslıyor, hakkı yeniyor

Soyulmadık kamu kurumu kalmadı. Sürekli icraat üretmesi gereken dairelerde teknik eleman kalmadı. Kamudaki en önemli noktalara partilileri mutlu etme gözüyle bakılıyor. Buradaki iş yapma aşkıyla tutuşan personelin olduğu tarafa bakan yok

Rüşvet aldı başını gidiyor. Eskiden herkese maaşı da makamı da yeterken, şimdi kimse maaşından memnun değil. Sürekli bir iktidar kavgası içerisinde hayat devam ediyor. Oysa neler kaybettiğimizi bir bilsek. Geleceğe büyük bir enkaz devrediyoruz

Maalesef, bir çok dairede bozulan arabayı tamir edecek bütçe yok. O araca benzin alacak kaynak yok. Bozulan bozulduğu yerde, kırılan kırıldığı yerde kalmakta. Kamunun kaynakları verimsiz alanları beslerken, üretmek ve vatandaşa faydalı olmak geri planda

Tüm değer yargıları biz bir ayaklar altına alınırken, kamudaki tüm vezneler soyuluyor. Hangi dairede ne soygun var herkes biliyor. Polis soruşturmaları yarım kalıyor. Sayıştay raporları gözardı ediliyor. Amirlerin verdiği raporlar sümenaltı ediliyor.

Kamu gereksiz istihdamlarla şişirildi. Bugün ilaç vurgununda beş-altı doktor, 20 civarında eczacı için konuştuğumuz rakam 50 milyon TL. Kamunun bir ayda ödediği maaş 2 milyar 300 milyon TL civarı. Bu rakam aralık ayı sonrasında 3 milyar Türk Lirası olacak

İşe gitmeyen, veyahut verimsiz kamu personeline her ay boşuna ödenen para bahsettiğimiz 50 milyon TL’nin kat kat üzerindedir. Peki kendimize soruyor muyuz: nasıl düzelecek? Kendi gözündeki merteği görmeyenler, başkasının gözünde çöp aradığı sürece düzelmeyecek

Kıb- Tek’te, piyangolarda, belediyelerde, Güngör çöplüğünde, Şeker Sigorta’da, MİK üzerinden ihalelerde, limanlarda, aklınıza gelecek her yerde kamunun parası çalınıyor. Yargı yavaş ya da hiç işlemiyor. Yapanın yanına kar kalan bir ülkede, gençler de bunları görerek yetişiyor

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GÜNAYDIN