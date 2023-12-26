Hüseyin Ekmekçi yazdı: Bilinçli Taksir ile Yargılamak, Katillere Verilen Ödüldür

İSİAS KATİLLERİ, BİNA TAMAMLANANA KADAR İŞLEDİKLERİ SUÇLARLA ZATEN CİNAYETE ZEMİN HAZIRLADILAR. KAMU VİCDANINDA MAHKUMDURLAR, ŞİMDİ SIRA DEVLET ELİYLE BEDEL ÖDEMELERİNE GELDİ

KOCAMAN BİR ÜLKENİN TALEBİ VE BEKLENTİSİ OLASI KAST İLE YARGILANMALARI. BİLİNÇLİ TAKSİR İLE YARGILAMAK, KATİLLERE VERİLEN ÖDÜLDÜR… BUNA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİLDİR

Sadece bizim ülkemizde değil, tüm Türkiye’de de İSİAS Hotel cinayeti önemli bir gündem maddesi. Çünkü yaşanan deprem felaketinde hırsızlığın, arsızlığın, hak yemenin, ihmalin, her depremde yüzlerce insanın neden öldüğünü simgesi aslında bu otel

Ülke olarak ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Açık seçik ortada olan tüm ihmallere rağmen, otel sahiplerinin olası kast ile yargılanmaması hepimizin vicdanlarında büyük bir yara açtı. Mahkeme 3 Ocak‘ta başlayacak. Beklenti, savcının yapamadığını hakimin yapması

Maalesef, bu sonu hazırlayan ihmaller zinciri, Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibince kalem kalem ortaya çıkarıldı. Bu rapor mahkemenin önündedir. Bu raporun detaylarına rağmen, halen daha yargılanma olası kast kapsamına alınmıyorsa, adaleti sorgulamak hepimizin görevidir

Süreci yakından takip eden hukukçular, Türkiye’deki benzer davalarda olası kast üzerinden yargılamanın çok az örneği olduğunu söylüyor. Ama bu çok az örnekte ne kadar ihmal varsa, o lanet olası otelin yapımı tamamlanma aşamasında yaşandı

Türkiye’de alternatif medyanın en önemli ayaklarından biri olan T24 internet sitesi, dün deprem sonrası yapılan araştırmalarda ortaya çıkan İSİAS Otel raporuna geniş yer verdi. Bizim yaşadığımız hayreti bu kez Türkiye’deki meslektaşlarımız yaşadı

Kumdan bir otel yapıldı, demirden çalındığı, beton yoğunluğunun olmadığı, apartmana göre düzenlenen planların daha sonra binbir kalem oyunuyla otele çevrildiği, kaçak kat çıkıldığı ve daha bir çok ihmal raporun detaylarında yer alıyor. Bunca ihmal bilerek cinayet suçu değil de nedir?

Raporu hatırlayalım:

- Binanın temeli zemin etüt raporu alınmadan atıldı,

- Ruhsatı “konut” olarak düzenlendi,

- 9 kat için ruhsat verilmesine rağmen 13 katlı yapılmasına göz yumuldu,

- Ruhsat otele çevrilirken mühendislerden “binanın sağlam olduğuna dair” rapor alındı

İhmaller zinciri bununla da bitmiyor. Bakın daha neler var: Kaçak kat sorunu 2018’de imar barışı ile çözüldüğü. Bunların tamamı iddianamede yer alıyor. Dahası da var. Türkiye’de yasak olmasına rağmen, “binada deniz kumu kullanıldığı” da vurgulandı.

İddianamede, “İlave katın çıkılması halinde binanın yıkılacağı hususunun gayet öngörülebilir olduğu ancak şüphelilerin farklı etkenlere güvenerek bir nedenle neticenin meydana gelmeyeceğini düşünerek eylemlerini gerçekleştirdikleri” tespiti yapıldı

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtiliyor. Ayrıca yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı vurgulanıyor

Bitmedi. Binanın zemin raporu, statik hesap raporu ve statik projesinin bulunmadığı da kayıt altında. “Rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu ve donatı detaylandırması yetersizliği var. Malzeme kalitesi yetersiz” ifadeleri de bilirkişi raporunda

“Kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksiklikler” de rapor içerisinde. Bitmedi… “donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının gerekli şartları sağlamadığı” da raporda…

Tüm bu ayrıntılara rağmen, savcı, sanıkların “öldürme” suçu gibi ceza almalarını sağlayacak “olası kast” düzenlemesi yerine en fazla 22,5 yıl ceza almalarına yol açacak “bilinçli taksirle ölüme sebep olma” suçundan dava açtı. Bunca ihmale rağmen, öyle mi?

İSİAS Otel, bizim yavrularımızla beraber 72 cana mezar olmuştur. Bunca ihmal ve çabaya rağmen, halen daha katillere ödül verilir gibi, bilinçli taksir ile yargılanmaları kabul edilemez. Bilerek ve isteyerek çürük otel yaptılar, dünya bizim başımıza yıkıldı. Hesabı sorulacak…