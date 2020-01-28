Ekmekçi: “Yeni bir şey yok” derken kastım da o...

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs sorununu gelinen aşamada, Berlin’deki mutabakatın, geçmişte yer alan uzlaşıların teyidi olduğunu, ileri bir adım içermediğini belirtti.

Hüseyin Ekmekçi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs müzakerelerinde yaptıklarını “yapılan devrilen trenin düzeltilmesidir” diyerek özetledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıldır bir şey yapmadı denilemeyeceğine dikkat çeken Ekmekçi “varsa bir ilerleme de bizim gözümüzden kaçtı, anlatır sayın Akıncı ve ekibi... anlarız...” dedi.

İşte Hüseyin Ekmekçi’nin o paylaşımı:

Konu şu; sayın Akıncı’nın benim de her fırsatta vurguladığım, federasyona bağlı bir kişi olduğundan, buna uygun davrandığından şüphem yok.

Söylediğim, Berlin’deki deklarasyonun, aslında 11 Şubat Eroğlu imzalı belgedeki uzlaşıları işaret etmesi. “Yeni bir şey yok” derken kastım da o...

11 Şubat belgesinde olmayan ama Berlin deklerasyonunda olan ne var?

“Tren devrildi” demişti sayın Akıncı...

Treni raya koyan da sayın Akıncı...

Ama deviren de Crans Montana’da Anastasiadis...

“Akıncı 5 yılda bir şey yapmadı” demek doğru değil.

Ama Kıbrıs Müzakere sürecinde bu beş yılda olan “devrilen trenin düzeltilmesidir”

Bunda anlaşılmayacak ne var?

Ha; varsa bir ilerleme de bizim gözümüzden kaçtı, anlatır sayın Akıncı ve ekibi... anlarız...

28/01/2020 20:47