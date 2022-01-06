Ekmekçi: Yeni kararlar alma zamanı

720 vakayla en yüksek orana ulaştık. Türkiye 60 bini gördü, Güney Kıbrıs 5 bini aştı. Güneyde sağlık sistemine yeni istihdam kararı alındı, Türkiye omicrona yönelik yeni garantina süreleri belirledi. Biz ise pozitif olana ulaşmaktan aciz bir duruma geldik.

Omicron, kısa sürede bulaşıp, kısa sürede gidiyor. Dün 720 vaka vardı, sadece 60 kişi acil durum hastanesine geldi, sadece 4 kişinin yatış işlemi yapıldı. Yatırmıyor, gribal enfeksiyon gibi gelip, geçiyor

Türkiye’de 5’inci gün negatife dönenlerin ve 7’nci gün virüsün etkisi azalanların garantinada tutulmasına son verildi. 5 ve 7 gün olarak. Bizde ise 10 gün. Temaslılar aşılıysa 7, aşısızsa 10 gün garantinada kalıyor.

Antijen testlerle ilgili ciddi bir güvensizlik var. Antijen pozitif, pcr negatif çıkabiliyor. Buna rağmen sonuçlar çıkana kadar, özellikle semptomu olanlar dikkatli olmalı, dolaşmamalı.

Günlerdir, temas takip ekibinin çökmesi, vakalara yetişememesi gündemimizde. Çok şikayet var. Vatandaşa tek söylenen, “biz sizi arayacağız”. Bileklik takmayı beklerken, pozitiften negatife dönen hastalar, temas süresi biten vatandaşlar var.

Temaslı olduğunu bilmeden gezenler, pozitife dönüp, semptomu olunca test yapanlar var. Sayının artmasında en büyük etken bu. Sistem çöktü. Peki sistemin ayağa kalkmasına yönelik bir bakanlık çalışması var mı? 1 doktor, 5-6 hemşire ile bu sistem dönemeyecek

Virüs, yeni bir evreye girdi. Dünya yeni kurallar koyarak ilerliyor. Bizim de yapmamız gereken bu. Hem şartlar, hem imkanlar, hem de bilim masaya konmalı, dünya gerçekleri ile uyumlaştırılmalı. Hepsi bu…

RODEX araştırma şirketinin verilerini de paylaşacağız sizlerle… Genç, herhangi bir partiyle bağı olmayan, bağımsız bir araştırma. Veriler kamuoyundan elde ettiğimiz algıya yakın…

Ülke gerçekleri ile gündemi yorumlamaya, sizden gelen mesajları okuyarak, halkın gerçek gündemini, yalan dünyada gezen iktidarlara aktarmaya devam edeceğiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum…

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06/01/2022 08:24