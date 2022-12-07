Ekmekçi: Yoklar ülkesi olduk, farkında mısınız?

VASATLIK VE BECERİKSİZLİK TOPLUMU KEMİRİYOR. ORTADA SADECE VAAT VAR, TEŞEKKÜR VAR AMA ÇÖZÜM ÜRETME, TOPLUMA DOKUNMA YOK

BİR YILDA YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARI 55 KİLO; VARIN YAKALANAMAYAN VE PİYASADA DOLAŞAN UYUŞTURUCU MİKTARINI SİZ DÜŞÜNÜN

Kendi kendimizi yönetmekten aciziz. Sabahtan akşama kadar, “Şükran ve teşekkür” arasına sokuşturulan bir toplum, hiçbir şey üretmeden şükran çekip, teşekkür eden siyasi bir güruh. Gerçekten layık olduğumuz bu mu?

Bu ülke, tüm kurumları ile ayağa kalkmalı. Eliniz nereye atsanız, oraya çöküyor. Kamu artık hizmet değil sorun üretiyor. Düzensizlik düzen haline geldi, haliyle sorunlar çığ gibi büyüyor. En kötüsü de, çözüm üretmesi gerekenler problemin ta kendisi ve farkında da değiller

Bu ülke, kendi kaynakları ile en son ne üretti? Kamu parası ile okul yapabildik mi? Hastane? Parası hazır olsa dahi ihale yapabildik mi? Hiç… Kuru bir hamaset ile yol alıyoruz. Bu gidişat aslında çöküntünün de habercisi. Buna kafa yoran var mı? Ben göremedim, gören söylesin

Sürekli olarak hepimize, neyin, neden, nasıl olmayacağı anlatılıp duruyor. Bu mu bizim hak ettiğimiz. Bunca eğitimli insan, geleceğini yurt dışında ararken, bir avuç şanslı bürokrat, tamamen parti genel merkezlerinden, ocaklardan, bucaklardan onay alarak gelmekte

Bu ülkenin yaratılan değerleri var. Bu değerler onyıllar, yüzyıllar içerisinde oluştu. Şimdi bu gelenek yerle bir edilirken, üretim yeteneğimiz de darbeleniyor. Adeta soluğumuz kesiliyor. Düşünsenize, makamlar var ama o makamlarda işin ehli yok. Bir topluma yapılacak en büyük kötülük

Yoklar ülkesi olduk, farkında mısınız? Kamu var, hizmet yok… Makam var, liyakat yok… Bakan var, yalan çok… Üretim var, gelişme yok… Pahalılık var, ucuzluk yok… Üniversiteler var, faydalanma yok… Varla yoku örneklerle artırabiliriz ama, var olanlar lehimize değil

Ülkeye değil, kitlelerine göre, bireylere göre değil, kendi seçim kitlelerine göre siyaset üretmeyi alışkanlık haline getiren siyasi yapımız, bundan daha iyisini yapamaz. Üzgünüm ama, bizi bireysellik ve bencillik bitirdi. Üstüne de vasat ve kısır siyasi tartışmalar. Bugün, bu berbat durumdayız

Uyuşturucu konusunda hafta başından bu yana uyarılar yaşıyorum. Sadece hafta sonu 5 kilo uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu tacirleri bu cesareti nerden buluyor? Neden bu kadar pervasızca davranabiliyor? Mafya kendini neden bu kadar güçlü hissediyor?

Bu ülke bütününde, Rum- Türk- Afrikalı, hepsi birleşti. İnanamazsınız. Kara parada birleşti, uyuşturucu kaçakçılığında, insan kaçakçılığında, kadın ticaretinde birleşti. Öyle bir çark kurulsunlar, hepsi bir birimden rahat. Neden?

Neden bu kadar rahatlar sizce?

Çünkü karşılarında örgütlü bir mücadele gücü yok. Sınırlar kevgir olmuş, isteyen istediği yerden, istediği kadar uyuşturucu kaçırabiliyor. Bir yılda 55 kilo uyuşturucu yakalanırken, yakalanmayan ve piyasaya sürülen uyuşturucu miktarını varın siz hesaplayın.

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07/12/2022 08:11