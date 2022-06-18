Ekmekçi: ''Biz aslında 12’nci yılında, binlerce kişilik bir aileyiz''

Son dört yılında gururla görev aldığım, parçası olmaktan onur duyduğum, Haber Kıbrıs; 12 yaşında. Mete Tümerkan, habercilik anlayışının dijitale döneceğini öngörerek, adım atmıştı. Son dört yılda, yol arkadaşlığı yaptık, dijital medya dönüşüm sürecine öncülük ettik.

Şimdi hep beraberiz.

Bir çok alanda yeniliğin ve ilklerin öncüsü olma gayretimizle bu güne geldik, umarım başarabildik...

Memleketten yana gaylemiz var. Derdimiz var. Doğruluktan yana tavrımız, hızlı olmak için enerjimiz var.

Hata da yapıyor muyuz? Evet. Biz de insanız. Hatada ısrar etmemek, kendimizi geliştirmek ve haklının yanında durmak Haber Kıbrıs’ın bize öğrettikleri.

Gelişmeye…

Gelişirken değişmeye, değişirken de daha iyiye evrilmeye devam edeceğiz.

Bu ülkeyi bir bütün olarak seviyoruz.

İnsanını da…

Doğasını da…

Gelecek kaygımız var, kavgamız da daha iyi geleceğe…

Hepimiz için.

Herkesin kamplaştığı, kimsenin kimseyi sevmediği bu ortamda, “haklının yanında durup, kutuplaşmaya katkı yapmadan, yangın söndüren” bir tarz benimsedik.

Kolay olmadı, ama bu sürede öğrendik ki, popülizmden uzak, halka yakın, yalandan uzak, doğruya bağlı, yanlıştan uzak, değişime açık olunca da okunabiliyor, izleniyorsunuz.

Heyecanımız devam ediyor.

Gururla Haber Kıbrıs logosu altında var olmaya devam edeceğiz.

Kimileri beğenmeyebilir, yanlış görebilir, eleştirebilir… iyi niyetli olanları cebimize koyup, kötü niyetli olanları, “normal insan davranışı” diyerek, bilerek saldıranları da “ bir yere not ederek” yolumuza devam edeceğiz.

En keyiflisi de, “kimin, neyi, neden söylediğini” bilmek, iyiyle kötüyü ayırt edebilecek kadar bu ülke insanını tanımak…

Bize inanan, güvenen, okuyan, izleyen, daha iyisini bekleyen onbinlerce yüreğe, milyon kez teşekkür ederim.

Katkısını esirgemeyen, Haber Kıbrıs kadrosunda olmamasına rağmen, kendisini buraya ait hisseden o kadar çok yürek var ki…

Biz aslında 12’nci yılında, binlerce kişilik bir aileyiz.

Bu bilinç ve gururla, sorumluluk ve yükle yolumuza devam edeceğiz.

12’inci yaşın Kutlu olsun HABER KIBRIS…

Unutmadan, yeni şeyler üretmeye, gençlere istihdam sağlamaya, adaletin ve demokrasinin yanında durmaya devam edeceğiz…

Destek olan, inanan, güvenen herkese…

Saygıyla…

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18/06/2022 19:43