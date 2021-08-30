Ekmekçi’den testlerle ilgili hükümete öneri

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Günaydın Haber Kıbrıs programında testleri paralı olması ve bundan sonra testler konusunda izlenecek yolla ilgili önerilerde bulundu.

Ekmekçi, Maliye Bakanlığı’nın 10 bin teste kadar karşılama kapasitesinin olduğunu ifade ederek “10 bin teste kadar devletin maliyete karşılasın ve bu 10 bin testin kime yapılacağını Sağlık Bakanlığı belirlesin” önerisinde bulundu.

Ekmekçi açıklamasında Maliye Bakanlığı’nın bazı özel hastanelerden testlerin kime yapıldığı ile ilgili bilgi istediğini ancak bu isimlere ulaşamadığını kaydetti.

Uzun kuyruklar oluşan devletin test merkezlerinde günde 1600’den az test yapılırken özel hastanelerde günlük test sayısının 1600’den fazla gösterildiğini belirten Ekmekçi, günde 10 bin testin pandemi için yeterli olduğunu 10 binden fazlasının test ücretini ödemesi kaydıyla çözüm üretilebileceğini belirterek hükümetin bu öneriyi dikkate almasını istedi.

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30/08/2021 10:07