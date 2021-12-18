Ekmekçi’den ‘un ithalatı’ değerlendirmesi

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümetin un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakması kararını değerlendirerek, "Bu krizler bitmeyince üç imalatçıya geri döneceğiz, yetişin diyeceğiz…" dedi.

Ekmekçi şu ifadeleri kullandı:

Buğday üretimi olmadığı için, ülkemizde un üretimi yok, buğday yurt dışından geliyor, öğütüyoruz, un oluyor…

Herşeyden önce buğday üretimini kendi unumuzu yapacak kadar üretebilsek keşke.

Dünyada da çok ciddi bir buğday sıkıntısı var.

Türkiye’de yok, Rusya da en fazla kendine yetiyor.

Kim nereden bulup getirecek, bilemedim.

Ekmek pahalı oldukça, fırın sahipleri adadaki 3 buğday öğütüp un yapan fabrikaya sardı.

Rekabet eden, kar marjını da piyasayı tutacak derecede ayarlayan üç buğday öğüten un fabrikası ülkenin ihtiyacını karşılıyordu.

Un, dünya borsalarında değer bulan bir gıda hammaddesi.

Şimdi, hükümet fırıncılardan gelen “unu pahalı alırım, ekmeği naylona koyarım” isyanına kulak verdi, un ithalatını 3 aylığına serbest bıraktı.

Ne olacak?

İmalatçılarla oturup bir noktaya gelmek varken; olacak olan şu:

- un getirmek için birileri sıraya girecek

- gelen unun kalitesini bilemeyeceğiz bile

- üretim duracak; az sayıda ekmekçi üretim yapacak

- akaryakıt ve gazda olduğu gibi ekmek kuyrukları oluşacak

- küsen üç imalatçıya üretime başlamaları için devlet yönetenler yalvar yakar olacak

- evde ekmek yapmaya başlayacağız çünkü unu sadece marketteki reyonlarda bulacağız

- marketteki reyonlardan evde un stoku başlayacak

- bu krizler bitmeyince üç imalatçıya geri döneceğiz, yetişin diyeceğiz…

Buyurun izleyelim…

Son olarak, hayvan yemi olarak kullanılan KEPEK ne olacak?

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18/12/2021 09:36