Ekmekçi:Faiz Sucuoğlu istifa etmediği sürece, UBP kurultaya gidemez

Başbakan Ünal Üstel, önce kabineden başladı, şimdi kamu ile devam ediyor. Olmaz denen bir çok şey Ünal Üstel zamanında oldu ve dün akşam da kamuda köklü değişimlerle deneyimli denilen UBP’li bürokratlar bir kenara çekildi, genç isimler makamlara getirildi

Tıpkı, kabinede olduğu gibi. Önce İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bir çok tecrübeli isme rağmen göreve getirildi, devamında da Maliye Bakanlığı gibi önemli bir makama, Olgun Amcaoğlu, Dursun Oğuz gibi tecrübeli isimler varken Alişan Şan oturdu.

Öztürkler de Alişan Şan da kötü gitmiyor. Şimdi de, önümüzdeki haftadan itibaren kabinede yeni isimler görmeye devam edeceğimiz haberleri ile kulisler hareketlendi. UBP’de hedefteki isimler, Amcaoğlu ve Taçoy. Gerekçesi belli, olası bir kurultayda adaylık durumları…

Peki, ne oluyor? Basit. Ekibi ile birlikte Ünal Üstel, UBP’yi yeniden dizayn ediyor. Genel merkezden bağımsız, genel merkezin haberi olmadan, Ünal Üstel, hem kabineyi hem kamuyu yeniden dizayn ediyor. Gerçek bu. Bunu yapma nedenini de tahmin edersiniz.

Ünal Üstel, bir taraftan parti işleri, diğer yandan hükümet işleri derken, iki başlılığın yarattığı sorunlarla olası bir seçimde partinin başarılı olup olmayacağını tartışıyor, UBP’liler de her ortamda bu tartışmanın içerisinde yer alıyor.

Ünal Üstel, “geçiş kurultayı” ile tek adaylı bir seçim istiyor. Devamındaki, yani yaklaşık 1.5 sene sonraki olağan kurultayda da partideki taşların yerine oturmasını sağlamak istiyor. Kısacası, önümüzdeki yaklaşık 2 iki yıllık döneme “istikrar” ismini takmak istiyor

Peki, Faiz Sucuoğlu ne yapıyor? Gonnara yemez herhalde. Herkesin bir planı varsa, Faiz Sucuoğlu’nun da bir planı var. DP- DP başkanlarının “son dakika golü “ile hükümet kurmayana Faiz Sucuoğlu, o yaşananları “hükümet kuramadığım için Ünal bey başbakan oldu” diye, normalleştiremez

Ancak, hükümet kuramayan, başbakan olamayan, ama partisinin de kendisine destek olmadığı, kendisi de dahil, tüm meclis grubunun Parti Meclisi desteği ile, “tıpış tıpış” giderek mecliste bu hükümete “güvenoyu vermesi” KKTC tarihinin en absürt, komik, kara komik olayıdır

Ne demek yahu? Ülkenin en büyük partisi olacaksınız, kurultaydan yüzde 62 oyla, sandıktan da 24 milletvekili ile “lider” çıkacaksınız ama, meclisin en arka koltuğunda sürekli parmak kaldıran, kürsüye dahi gelip ne hükümet ne parti savunamayan bir vekil kılıfına bürüneceksiniz

Haliyle, Faiz Sucuoğlu istifa etmediği sürece, UBP kurultaya gidemez. Faiz Sucuoğlu ise, “zinhar” istifa etmek niyetinde değil. Dün kendisine yapmış olduğum eleştirilere yönelik olarak cevap hakkını kullandı. Verdiği cevapta, tavrı net olarak belli.

Sucuoğlu diyor ki: UBP’nin yüzde 61 oyla seçilen 7 ay önce tüm sıkıntılara rağmen son yılların en yüksek oy oranıyla yüzde 40 ve 24 vekil kazanan partimin başında bu başarıyı yakalayan bir başkanım. Mütevazi olmayacağım bu başarıda çok büyük payım vardır.

Devam ediyor: Şu ana kadar Partimizin seçim anlamında bir başarısızlığı yoktur. Ben demokratik yapılan kurultayla anlımın akıyla kazandım yine olağan kurultayda kaybedersem giderim. Bir hatırlatma Parti tüzüğü der ki Parti başkanı istifa ederse ancak kurultaya gidilir aksi mümkün değildir

Örgütlerle de sıkı bir temas içerisinde olduğunu belirten Sucuoğlu, istifa etme gibi bir niyetinin de “asla” olmadığını ısrarla vurguluyor. Hükümeti “kuramamasını” bir “başarısızlık ve istifa nedeni” görmemesi, siyaseten son derece ilginç

Hem yerel yönetimlerle ilgili, hem de UBP’deki gelişmeleri perde gerisi ile bir bir anlatacağım. Neden? Çünkü yeni dönemde, yine, “ekonomi ekonomi” diye inlerken biz, yine iktidar kavgalarını izleyeceğiz. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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31/08/2022 07:53