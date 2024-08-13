Ekmekçioğlu'nun ölüm sebebi otopside belirlenemedi, kan ve doku örnekleri alındı 

Gazimağusa’da dün kaldığı evde ölü bulunan Burçin Ekmekcioğlu’na (E-44) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ekmekcioğlu’nun kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

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- Alkollü şahıs rahatsızlık yarattı

Akçay’da Feslikan Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında, F.Ö.(E-42) 285 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, bir şahsa küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırdı. Rahatsızlık yaratarak uygunsuz tavır ve harekette bulunan şahıs, tutuklandı.

- KKTC’de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.