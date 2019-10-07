Eko-Avrasya Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti

Ankara Merkezli Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nden (Eko-Avrasya) Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirerek 2020 yılı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile birlikte bir takım çalışmaların yapılacağı mesajı verildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Eko-Avrasya’yı kabulde açıklama yapan Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle şöyle dedi: “Bizler, Kıbrıs adası üzerinde Türk çiftçilerinin 1943 yılından itibaren hakkını korumakla yükümlü misyon üstlenmiş aynı zamanda gelişen ve değişen dünya şartlarına da ayak uydurmayı Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olarak gerçekleştiren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiyiz. Temel misyonumuz, üreticilerimizin ülke topraklarına dört elle sarılarak, kırsalda ve köylerde istihdamın yaratılmasını sağlamakla beraber, ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta kültürümüz olan çiftçiliğe sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla yürümemiz olmaktadır.”

07/10/2019 15:59