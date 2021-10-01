EkoAvrasya ile AYSİAD heyeti KTSO’yu ziyaret etti

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden (AYSİAD) bir heyet Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, “Pandemi bize üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dışa bağımlı yaşayan toplumların ayakta kalması mümkün değildir. Bu nedenle önümüze ihracat hedefini koyduk ve 2022 yılını da ihracat yılı olarak ilan ettik” dedi.

Kamacıoğlu, şöyle devam etti:

“Hellim ve zeytin ülkemizin en önemli ürünleri arasında. Azerbaycan’da Rum helliminin satılması beni çok üzdü. Bu konuda desteğiniz bizim için çok önemli. Zeytinyağımız özellikle dünyanın en iyi asit seviyesine sahip bir ürünümüz. Hellim ise ihracatın lokomotifi durumunda. Harup, bu ülkenin yüz yıllardır en önemli doğal ihraç ürünü. Geçmişte bu ürün için özel liman ve depolama alanları mevcuttu. Unu bugün Avrupa’nın en önemli gurme ürünleri arasında. Bunu canlandırmalıyız”

Erkenci ürünlerden enginarın da en kıymetli ihraç ürünü olacak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kamacıoğlu, “Ancak şu anda bunu işleyebilecek tesislerimiz yok” dedi. Kıbrıs’ın endemik bitki yapısının çok değerli olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, “Bunların değerlendirilip ilaç sektörüne yapılacak yatırım önemli bir potansiyeldir” dedi.

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01/10/2021 19:59