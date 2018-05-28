Ekonomi Bakanı Nami'den Döviz Açıklaması!

TATAR: “TL KAZANANLARIN DÖVİZLE BORÇLANMASINA MÜDAHALE, PİYASA VE İNSAN İRADESİNE MÜDAHALE”

UBP milletvekili Ersin Tatar, 62. Madde tahtında söz alarak dövizdeki durumla ilgili konuştu.

Tatar, Türkiye’nin durumunun buradan farklı olduğunu kaydederek, TL kazananların dövizle borçlanmasına müdahale edilmesini “piyasa ve insan iradesine müdahale” olarak değerlendirerek, bunu eleştirdi.

Ersin Tatar, “Ülke muazzam bir döviz rezervine sahip” diyerek, konut kredilerinin dövizle alınıp alınamayacağını sordu ve eğer alınamayacaksa bunun konut sektörünü krize sürükleyebileceğini söyledi.

Tatar, CAS çalışanlarıyla ilgili de konuşarak, şirketin satılacağına ilişkin haberlere açıklık getirilmesini istedi ve “Çalışanların haklarını korumak durumundayız” dedi.

NAMİ: “MERKEZ BANKASI’NIN (DÖVİLE İLGİLİ) ADIMI MÜTEVAZI VE ANLAMLI BİR ADIMDIR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, Genel Kurulda söz alarak Tatar’ı yanıtladı.

Dövizdeki beklenmeyen artışın ekonomiye ciddi bir yük oluşturduğunu söyleyen Nami, bu alanda ilgili taraflarla birçok toplantı gerçekleştirdiklerini, eldeki imkanları ve ne yapılabileceğini değerlendirdiklerini, kararların adım adım hayata geçirildiğini söyledi.

Merkez bankasının kararına hükümetin müdahale etmesinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Nami, “Tüketicilerin bilgilendirmesi hepimizin görevi. Merkez Bankası’nın bu konudaki adımı mütevazı ve anlamlı bir adımdır. Bu adımı sadece tüketiciler için değil, bankaların duruma bakarak, riskleri değerlendirerek attılar. En önemlisi bu kararı bankanın kendisi üretti. Hükümete, ‘bu kararı değiştirin’ diye telkinde bulunmanız doğru değil” şeklinde konuştu.

Tüketicinin dövizle borçlanması için döviz varlığı olması gerektiğini de belirten Nami, kendine ait para birimi olmayan ülkelerin karşılaştığı sorunlara değindi.

Bakan Nami, ekonomide uzun yıllarda oluşan sorunlara köklü çözüm getirmek için çalıştıklarını da belirtti.