Ekonomi Bakanı Amcaoğlu: 2025 yılı zorlu geçecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2025 yılının ekonomik anlamda çok daha zorlu geçeceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları değerlendirdi.

Meclis konuşulurken, 50 milletvekilinin ve yasamanın konuşulması gerektiğinin altını çizen Amcaoğlu, “Sadece UBP’yi, YDP’yi ve DP’yi değil, orada görev yapan diğer vekillerin de, 50 milletvekilinin de ne yaptığını konuşalım” dedi.

“Bazen susmak, belki de hiç konuşmamak hatta az konuşmak gerekir” diyen Amcaoğlu, “Maalesef bugünlerde herkes ağzına geleni söylüyor. İster muhalefet olsun ister hükümet tarafı olsun. Bence bu meclisi halkından koparmaktan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyor” şeklinde konuştu.

“2025 yılı ekonomik anlamda zorlu geçecek”

Bakan Amcaoğlu, 2025 yılının ekonomik anlamda öncekilerden çok daha zorlu geçeceğinin altını çizerek, bu nedenle eksiksiz ve gününde yapılması gereken çok şey bulunduğunu söyledi.

Bugünkü tartışmaların bir fayda getirmeyeceğini ifade eden Amcaoğlu, 2025 yılı bütçesinin 12 Kasım Salı günü meclis komitesinde görüşülmeye başlanması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Bütçe görüşmelerini komitede başlatmamak bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir. Bunları kendimi de katarak, 50 milletvekili için söylüyorum” dedi.

“Hastanelerde ilacımız yok, çocuklarımız konteynerlerde okula gidiyor”

Yapılan tartışmaların ve ortaya konulan görüşlerin sürece katkı sağlamadığını ifade eden Amcaoğlu, başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok konuda bekleyen yasa olduğunu anımsattı ve “Hastanelerde ilacımız yok, çocuklarımız konteynerlerde okula gidiyor. Bu sadece oradaki bakanların sorumluluk alanı değil. Yetersizlikler ve sistemsizlikler nedeniyle bu sorunları yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Amcaoğlu, hükümet ve muhalefetin bir araya gelerek konuyu yeniden istişare yapmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, ancak bunun geri adım olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Amcaoğlu, “Hep ileriye doğru adım atalım. 50 milletvekili olarak hep birlikte ileriye doğru adım atmayı becermeliyiz. Geri adım atılmasını isteyerek değil, konsensüs ya da adı her ne olursa olsun onu sağlayarak birlikte ileriye doğru adım atmayı sağlamak için hareket etmeliyiz” dedi.