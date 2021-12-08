Ekonomi Bakanı Atun: Akaryakıtta artık panik yaşanmayacak
08/12/2021
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, düzenlediği Değerlendirme Toplantısı’nda hem K-Pet hem de Alpet’in her 2-3 günde bir ülkeye varacak şekilde bağlamış oldukları ithalat takvimleri olduğu bildirerek, akaryakıtta artık panik yaşanmasını gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.
Atun, Kıb-Tek'i 800 milyona yakın borçla devraldıklarını ve 2019 yılından itibaren Kurumun 376 milyon TL zarara uğratıldığını kaydetti. Kıb-Tek’in hiçbir zaman bu kadar kötü durumda olmadığını ifade eden Atun, Kurum için kapsamlı bir kurtarma paketine ihtiyaç olduğunu belirtti.
Maliyetlerin arttığı dönemlerde fiyat ayarlamasının da yapılması gerektiğini vurgulayan Atun, Kıb-Tek’in özelleştirilmesi gibi bir konunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi.