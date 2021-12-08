Ekonomi Bakanı Atun: Akaryakıtta artık panik yaşanmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, düzenlediği Değerlendirme Toplantısı’nda hem K-Pet hem de Alpet’in her 2-3 günde bir ülkeye varacak şekilde bağlamış oldukları ithalat takvimleri olduğu bildirerek, akaryakıtta artık panik yaşanmasını gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

Atun, Kıb-Tek'i 800 milyona yakın borçla devraldıklarını ve 2019 yılından itibaren Kurumun 376 milyon TL zarara uğratıldığını kaydetti. Kıb-Tek’in hiçbir zaman bu kadar kötü durumda olmadığını ifade eden Atun, Kurum için kapsamlı bir kurtarma paketine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Maliyetlerin arttığı dönemlerde fiyat ayarlamasının da yapılması gerektiğini vurgulayan Atun, Kıb-Tek’in özelleştirilmesi gibi bir konunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

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08/12/2021 12:33