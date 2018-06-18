HABER KIBRIS

Ekonomi Bakanlığı:Böyle bir kayda ulaşılmadı

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18/06/2018

Ekonomi Bakanlığı:Böyle bir kayda ulaşılmadı
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Türkiye medyasında “vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin KKTC’de kurulduğu” yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye medyasındaki iddialarla ilgili gerekli araştırmalar yapıldı. Böyle bir kayda ulaşılmadı” denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye medyasının bugünkü gündeminde, vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin, KKTC’de kurulduğu yönünde iddialar yer almıştır. Bakanlığımıza bağlı Şirketler Mukayyitliği ve Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye medyasında adı geçen, söz konusu uluslararası şirketlerin, ülkemizde kurulduklarına yönelik herhangi bir kaydın olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

  

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TAGS: Ekonomi Bakanlığı
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