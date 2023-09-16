Ekonomi hakkında konuşma yaptığı sırada bunaldı, kravatını çıkardı

Gıda ürünlerindeki yeni zam furyasında vatandaşı rahatlatma giderlerini hesaplayan ekonomi kurmaylığı, Enerji Bakanlığı’nın peynir, et ve diğer temel gıdalarda KDV’yi sıfırlama önerisini reddederek sıfır KDV uygulanacaklar listesine sadece şeker ve kahveyi eklemesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de “rahatsız etti.”

Hristodulidis’in, dün ekonomi hakkında konuşma yaptığı sırada bunaldığı, TV kameraları ve izleyiciler önünde kravatını çıkardığına dikkat çekildi.

Fileleftheros’un “Başkan da Rahatsız, Ne Yapacağına Bakacak” başlıklı haberine göre, sıfır KDV listesine sadece şeker ve kahvenin eklenmesine muhalefetten ve sivil toplumdan tepki yağması üzerine “rahatsız olan” Hristodulidis “devletin olanakları ölçüsünde” yeni rahatlatma tedbirleri açıklanabileceğini söyledi.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da OPEK’in petrolün varil fiyatıyla ilgili hedeflinin yakalanması halinde akaryakıtın yakında litre başına 2 Euro’ya indirilebileceğini ancak elektrik fiyatlarına fazla müdahale olanağı olmadığını açıkladı.

Hristodulidis, gıda fiyatlarına ve faizlere gelen artışlara yönelik tepki açıklamalarını takip ettiğini belirterek şahsının ve hükümetinin bu konuda hassas olmakla birlikte ülkenin ekonomik verilerini doğru yönetme sorumluluğu da taşıdıklarını söyledi, “Muhalefetteyken önlemler çok kolay açıklanabilir” dedi.

BM Genel Kurulu için New York’ta, ülke ekonomisiyle ilgili temaslar yapacağını, durumu sürekli takip edeceğini, Ada ile sürekli temas içerisinde olacağını söyleyen Hristodulidis, New York’tan yeni önlemler açıklayabileceklerini kaydetti.

Alithia, “Muhtemelen Ekonomi Onu Boğdu” başlığıyla ve fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde Hristodulidis’in, kravatını çıkardıktan sonra, 2035 vizyonundaki uzun vadeli ekonomi hedeflerinin hayata geçirilmesinden iyimserlik belirttiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis hedefinin, Güney Kıbrıs’ı “yaşamak, çalışmak ve iş yapmak için dünyanın en iyi yerlerinden biri haline getirmek olduğunu” da söyledi.

Aynı gazete “Sıfır KDV’li Ürünler Yüzde 83 Daha Pahalı” başlıklı haberinde ise güneydeki Tüketiciler Derneği tarafından yapılan araştırmada, sıfır KDV uygulamasının yürürlüğe konulduğu üç ay içerisinde yumurta, süt, bebek mamaları, bebek bezleri gibi kapsam dahilindeki ürünlerin yüzde 83’ünün fiyatlarının ucuzlama yerine arttığı genel sonucuna ulaşıldığını yazdı.