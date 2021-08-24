Ekonomi Kurul toplantısından sonuç çıkmadı…

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Kurulu toplantısında ekonomik örgütlerle bir araya geldi. Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Kovid-19’la mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntıları ve çözüm yolları ele alındı.

1 saat süren toplantı sonrası basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Şapkanın içerisinden tavşan beklentisi ile gitmedik. Her iki tarafta çok sıkıntılı. Siyaset yorgun ülke yönetimi yorgun bunu demokrasi temizler. Demokrasinin emrettiği de bir seçime gitmektir. Yeni bir enerjiyle ülke yönetiminin tekrardan ele alınması gerek” dedi.

Gürcafer, prim desteğinin en azından küçük işletmelere verilmesi yönünde bir öneri yaptıklarını da ekledi.

Tulga: Eylemse eylem…

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, ise yaptığı açıklamada pandemi şartlarının ülke ekonomisine ciddi bir zarar verdiğini altını çizerek “Bir kesim öldürüldü. Elde avuçta bir şeyler vardı. Devlet çalışanları bürokrasi parayı cebine attı. Tasarruf etmek yok muydu? Bazı kaynakları vergileri zorlamak yok muydu?” dedi.

Şu anda zor bir durumda olduklarına dikkat çeken Tulga “Bilinmesi gereken biz ne kadar sorumlu davransak bile sorumluluk içerisinde hareket etsek bile bu mücadele giderek yükseliyor. Sokaklar şenlenecek kalabalıklarla dolacak. Dileğimiz bir an önce hükümetin başını iki elinin altına alarak bir düşünmesidir ve bizimle el ele vermesidir. Bunun için sokaksa sokak eylemse eylem yaşatmak zorundayız insanımızı" dedi.

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24/08/2021 18:56