Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplanarak, iki yasa tasarısını onayladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündemindeki “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

“Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesini tamamlayıp oybirliğiyle onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk eden Komite, “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve KKTC Muhtarlar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, komite başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, başkan vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.