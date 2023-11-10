Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalarına sabah saat 11.00 sıralarında başlayan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin yaklaşık 12 saat süren bugünkü toplantısı saat 22.30 sıralarında bitti.

Komite 13 milyon 512 bin TL'lik Yayın Yüksek Kurulu, 348 milyon 768 bin 465 TL'lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve son olarak da 359 milyon 435 bin TL'lik Din İşleri Dairesi bütçelerini oy çokluğuyla kabul etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bir sonraki toplantısını 14 Kasım Salı günü saat 10.00’da yapacak.

Komite, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İdari ve Koordinasyon Yönünden bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu bütçelerini görüşecek.

-Hansel

Komite, Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesinin ardından Yayın Yüksek Kurulu bütçesini ele aldı.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Yayın Yüksek Kurulu’nun işleyişi hakkında komite üyelerini bilgilendirdi.

Komite daha sonra Yayın Yüksek Kurulu bütçesini kabul etti ve Vakıflar İdaresi Bütçesini ele almaya başladı.

-Barçın

Vakıflar İdaresi Bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçede birkaç teknik hata olduğuna işaret ederek, bunların düzeltilmesini istedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Vakıflar İdaresi Başkanı Benter’in bütçe görüşmelerine katılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından 348 milyon 768 bin 465 TL Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesini oy çokluğuyla kabul etti

-Din İşleri Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi daha sonra 359 milyon 435 bin TL olan Din İşleri Dairesi bütçesini ele almaya başladı ve kabul etti

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Din İşleri Başkanı’nın bütçe görüşmelerinde bulunmamasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, bunun ilk ve son olmasını temenni etti.

Konuşmalar ardından komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.