Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki tasarıyı onaylayarak Meclis’e sevk etti

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10/02/2025

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki tasarıyı onaylayarak Meclis’e sevk etti

“Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede oy birliğiyle onaylanarak Meclis Genel Kurulu'nun gündemine sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 09.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak tasarılarla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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