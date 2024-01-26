Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kuzy Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Sami Özuslu katıldı.