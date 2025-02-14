Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 10.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak Sermet Benli, Ersan Dağlı ve Raif Çukurovalı da katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da hazır bulundu.