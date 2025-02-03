Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı…

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.00’da toplanan Komitede “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Komite toplantısında, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Komite ilk olarak “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komitenin, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

Komite daha sonra, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, ikinci görüşmesini tamamladı. Bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edileceği ifade edildi.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ve Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüşlerini paylaştı.