Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.