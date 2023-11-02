Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Kurumlarına Yapılandırılmış Borçlarının Bulunması ve Söz Konusu Yapılandırılmış Borçların Düzenli ve Zamanında Ödenmesi Halinde Açma Ön İzni ve/veya Öğretime Başlama İzni Başvurusu Yapabilmesi ve/veya Önceden Yapmış Olduğu İzin Başvurularının Sonuçlandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite bahse konu Yasa Gücünde Kararname ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.