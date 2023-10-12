Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.