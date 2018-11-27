Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Komite, CTP milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 09.15’te toplandı.

Komite ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 305 milyon 481 bin 100 TL’lik bütçesi ele alıyor. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve bakanlık bürokratları hazır bulunuyor.

Çalışma Bakanlığı’ndan sonra Sayıştay’ın 10 milyon 334 bin 200 TL, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 6 milyon 166 bin 800 TL, Ombudsman’ın 3 milyon 146 bin 400 TL ve Sağlık Bakanlığı’nın 621 milyon 965 bin 700 TL olan bütçeleri görüşülecek.