Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantıya çağrıldı, Erkut Şahali'den tepki geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, hayat pahalılığı ödeneğinin hesaplanmasına dair formülü değiştirmek amacıyla Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin yeniden toplantıya çağrıldığını belirterek, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CTP’li vekil Şahali, “Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlar, demokrasimize yönelik bir "cinayet" girişimiydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi buna karşı dururken memleket elden gitmesin diye uğraşıyordu. EL-SEN, Kıb-Tek'te grevdeyken, ışığımız sönmesin, elektrik peşkeşe dönmesin diye çalışıyordu. KTÖS ve KTOEÖS okullarda, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası - Tıp-İş hastanelerde grevdeyken, kamusal hizmet hakkımız çalınmasın diyordu. Hayvancı, narenciyeci, esnaf, sanayici eylemdeyken, üretim durmasın, kendi kendimize yetelim diye ter döküyordu. İhaleden kaçıp yolsuzluğa saplanan, sahte diplomalarla makam kovalayan, çocuklarımızı sınıf diye barakalara kapatıp, izaz-ikram-ağırlama bütçelerini bire değil beşe katlayanlar, bugünkü mesajı almamış belli ki!” ifadelerini kullandı.

Şahali, “Yarın 10'da hayat pahalılığı ödeneğinin hesaplanmasına dair formülü değiştirmek için meclis komitesini yeniden toplantıya çağırdılar. İnatlaşıyorlar... Saldırıyorlar... Geçit yok, izin vermeyeceğiz. Çünkü çok belli ki, kurtulmak yok tek başına!” dedi.