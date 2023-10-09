Ekonomi Nobeli sahibini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadınların iş gücündeki yeri çalışmasıyla Claudia Goldin kazandı.

ads ads ads ads
09/10/2023

ads
Ekonomi Nobeli sahibini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadın emeğinin rolü üzerine çalışan ABD'li Claudia Goldin kazandı.

Claudia Goldin, Harvard Üniversitesinde ekonomi tarihi ve emek ekonomisi üzerine çalışıyor.

Goldin, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Ekonomi Çalışma Grubu'nda eş direktör. Daha çok kadın emeği üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Goldin yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek.

09/10/2023 13:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nobel, Claudia Goldin, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.