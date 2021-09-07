Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Kırgızistan'a gidiyor

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07/09/2021

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Kırgızistan'a gidiyor

Başbakan Yardımcısı,  Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, 10-11 Eylül tarihleri arasında Kırgızistanın başkenti Bişkek’te yapılacak olan İş Formu Toplantı'sına katılmak için yarın adadan ayrılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği iş formuna Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan ve Türkiye’den iş çevreleri katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı iş formuna, KKTC’nin de ilk kez katılması büyük önem taşıyor.  Başbakan Yardımcısı Arıklı, 12 Eylül’de adaya dönecek.

07/09/2021 15:57
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TAGS: erhan arıklı, kırgızistan
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