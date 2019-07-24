Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy KIBTEK’in yönetimi için alınan kararları açıklandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy KIBTEK’in yönetimi için alınan idari kararları açıkladı.

Taçoy'un açıklaması şöyle:

Uzun süredir gündemi meşgul eden KIBTEK konusunda gerek son gelişen olaylar nedeniyle gerekse de yeni kurulan hükümetin Ekonomi Bakanlığı olarak vizyonumuzu aktarmak için bir toplantı yapmak gerekliliği doğdu.

Bu toplantıyı Ekonomi Bakanlığı, KIBTEK Yönetim Kurulu ve ELSEN olarak yapıyoruz. Okunacak basın bildirisinde görüş birlikteliği vardır.

Hiç şüphesiz ki KIBTEK genel enerji politikalarımızın şu anda ana öğesini oluşturmaktadır. KIBTEK’in üslendiği toplumsal fonksiyon ve enerji üretiminin stratejik bir alan olduğu konusunda bizler hemfikiriz. Bu bağlamda KIBTEK’in enerji üretmedeki fonksiyonunun bizim için vazgeçilmez olduğu gerçeği de ortaya çıkmaktadır. KIBTEK bu yüzden elektrik üretimi fonksiyonuna kamu yararı bağlamında devam etmelidir. Elektrik üretimi stratejik bir alan olduğundan özelleştirilmesi kanımızca söz konusu olmamalıdır.

Temel vizyon bu olduğuna göre KIBTEK’in durum analizi yapıldığında, gerek mali gerekse teknik olarak birçok sıkıntı yaşandığı görülmektedir.

Bu sıkıntılardan kimlerin sorumluluğu olduğu veya ne zaman olduğu ne bizim ne yönetim kurulumuzun ne de sendikamınız odaklandığı konu değildir. Bu konunun bilinmesini isteriz. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Şu anda görevde olan bizleriz ve KIBTEK’i kamu yararı bağlamında çalıştırmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz görevde olduğumuz sürece hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız.

Yaşanan sıkıntılara kısa ve uzun vadeli çareler ararken bir yandan da KIBTEK için bazı düzenlemeler yapmak ve kamu yararına elektrik üretimi yapabileceği bir hale getirmek başlıca hedef olmalıdır.

Şunu hepimiz kabul etmeliyiz; KIBTEK idari, mali ve teknik yönden sürdürülemez bir durumdadır. Çalışanların emeklilik hakları, teknik kabiliyetin güncellenmesi, istihdam sorunları, finansal zorluklar, fosil enerji kaynaklarının kullanılması gibi kısıtların artık kurumu sorunlarla baş edemez noktaya getirdiği bir gerçektir. Bu gerçeği göz ardı etmek, kuruma ve kamuya karşı yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Bu konularda bilimsel ve verimliliğe dayalı çözümleri hep birlikte üretmeliyiz. Ortak çaba ile sorunları doğru analiz edip cesaretle ve kararlılıkla sorunların üzerine gitmeliyiz. Bu misyonu buradaki bütün kurumlar üstlenmeye hazırdır ve kararlıdır.

KIBTEK’in kamu yararına elektrik üretebilmesi için şu andaki fırsatlar ve imkanlar incelendiğinde alternatifler için mutlaka çeşitli konularda çalışma yapması gerekmektedir.

Bunların birincisi, yenilenebilinir enerji kullanımını artırmalıdır. Bu konuda teknik çalışmalar yürütülecektir. Yenilenebilinir enerji kotasını artırmak için Kurum gerekli ev ödevlerini yapmaya başlamıştır.

İkinci olarak, Güney Kıbrıs dışında çift yönlü çalışan yani elektrik ithal ederken aynı zamanda ihracatını da yapabileceğimiz bir enterkonnekte sisteme ihtiyacımız vardır. Bilimsel çalışmalar ışığında kamu yararını en üst düzeye getirebilecek şekilde organize edilecektir.

Üçüncü olarak , adamızın etrafında aranmakta olan doğal gaz imkanları reel politikalara dönüşebilir. Elektrik üretimi konusunda gerek doğal gaz gerekse diğer imkanların kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların kurum içinde yapılması ortak kararımızdır.

Kurum ile ilgili bu yeniden yapılanma süreci sürerken yasal anlamda da bu yapılanmayı kolaylaştırıcı yasal zemini hazırlamak arzusundayız.

Enerji Verimliliği Yasası, Yenilenebilir Enerji Yasası Tüzüğünde yapılacak değişikler ve diğer yasa ve tüzükler ile elektrik talebini düşürmeye yönelik çalışmalar devreye çok yakın gelecekte girecektir.

Bütün bu yasalar ile ilgili süreç söyle olacaktır; Ağustos ayının başında halk ve sivil toplumun görüşlerine açılacak yasalar, Meclis açılır açılmaz da alt komitelere gönderilecektir. Bu yasaların 2020 yılında geçirilmesi hedeflenmektedir.

KIBTEK’in yönetimi için hep beraber aldığımız idari kararlar şöyle:

1- Şeffaflık: KIBTEK yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek bu amaçla kurumun sayfasında gerekli tüm dokümanlar yayınlanacaktır.

2- Hesap verebilirlik: İç ve dış denetim mali ve idari konuları kapsayacak şekilde güçlendirilecektir.

3- Kurum içerisinde usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.

4- Ekonomik tablo: 3-5 yıllık bir mali analiz ve reçeteler raporu hazırlanacaktır. Halk ve sivil toplum ile paylaşılacaktır.

5- Bakanlıktaki Yenilenebilir Enerji Birimi ile KIBTEK’in daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

6- Bakanlık, KIBTEK ve ELSEN ortak bir komite oluşturacak ve reorganizasyon süreci birlikte yönetilecektir.