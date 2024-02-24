Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Bisiklet Kazası Geçirdi

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24/02/2024

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Bisiklet Kazası Geçirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde bisiklet sürerken bir kaza geçirdi. Yılmazköy - Gönyeli arasında bisikletten düşen Amcaoğlu'nun köprücük kemiği kırıldı.

Amcaoğlu'nun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Amcaoğlu'nun Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bakan Amcaoğlu'nun bisiklet kazası sonrası aldığı yaraların ve kırık köprücük kemiğinin tedavisine ilişkin detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Amcaoğlu'nun yakın çevresi ve siyasi çevreler, Bakanın bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

 

24/02/2024 18:08
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TAGS: olgun amcaoğlu
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